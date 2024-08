Madagascar: Internet - Vente éclair des kits Starlink

Ils se sont vendus en un clin d'oeil. Les clients se sont arraché les premiers kits Starlink vendus dans les magasins. En à peine vingt-quatre heures, ces kits étaient en rupture de stock dans les magasins de la capitale. La vente a débuté samedi, mais les clients ont déjà pris d'assaut les magasins, avec les trois mille kits standards disponibles dès les premières lueurs du matin.

«Les clients se sont agités, ils ont fait la queue ce samedi, du matin jusqu'à l'heure de la fermeture du magasin. Ce dimanche matin, à peine à l'ouverture du magasin, les stocks sont totalement épuisés», explique la responsable d'accueil d'un magasin à Ankorondrano. Carrefour Ankorondrano, Mass' in et les points de vente Jumbo Score ont annoncé sur leur page Facebook l'arrivée des kits Starlink. «Les kits standard Starlink sont disponibles sur nos points de vente à partir de ce samedi 10 août jusqu'au 25 août», ont-ils annoncé. Au prix d'un million cent vingt mille ariary, les clients n'ont pas hésité. En effet, il s'agit d'une «offre promotionnelle» selon ces distributeurs.

Que ce soit pour des entreprises, des foyers, ou une utilisation résidentielle, les clients ont fait la course à l'achat du matériel ce week-end. Un véritable engouement pour les produits de cette filiale de SpaceX. «Nous sommes revenus ce matin (dimanche) mais on nous a dit que ces kits étaient en rupture de stock, on aurait dû faire la queue hier», note Daniel, qui voulait acheter un de ces kits hier, dans un magasin de distribution à Ankorondrano. Comme lui, des milliers de Malgaches devront prendre leur mal en patience. D'après la responsable au sein du magasin Carrefour Ankorondrano, la date de la deuxième vague n'est pas encore déterminée. «Les clients devront attendre un peu pour la deuxième vague des kits Starlink, nous n'avons pas encore de date précise puisque nos commandes viennent d'être envoyées», a-t-elle confié hier.

Concurrence

Plusieurs points de vente sont agréés et se trouvent aux quatre coins de la capitale. Cependant, sur les réseaux sociaux, les usagers se plaignent déjà de l'indisponibilité des kits sur le marché local. Les clients réclament et commandent surtout la version mini dish v4. Cette version mini permet aux utilisateurs d'accéder à Internet à des vitesses maximales de plus de 100 Mbits/s. Ses spécifications incluent une antenne plus petite de 29,8 cm sur 25,9 cm avec une épaisseur de moins de 4 cm.

Elle consomme moins d'énergie par rapport à la version standard, avec 25 à 40 watts d'énergie. La filiale de SpaceX a frappé fort d'emblée, ce qui a tapé dans l'oeil des internautes, en quête de performances et de débit plus ou moins potables. Depuis des mois, sur les réseaux sociaux, on assiste à un véritable engouement.

Même si Starlink est en mesure de satisfaire les besoins de consommation des résidences, les produits proposés par la firme restent des produits de niche, destinés à une certaine frange de la société. Depuis deux mois, la concurrence bat son plein, notamment avec différentes offres «alléchantes» proposées par les autres opérateurs. Une véritable concurrence se développe sur le marché des télécommunications.