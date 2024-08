Afrique de l'Ouest: 9e Refresher program - Sous le signe de l'éthique et déontologie du journalisme

L'Union catholique africaine de la presse section du Burkina (UCAP-B) organise du 9 au 17 août 2024 la rencontre sous-régionale des journalistes et communicateurs catholiques dénommée Refresher program sur le thème « Ethique et déontologie dans le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux dans un contexte de crise sécuritaire : défis et perspectives ».

Le Refresher program est un atelier de renforcement des capacités des journalistes et communicateurs membres de l'Union catholique africaine de la presse (UCAP). La 9e édition est organisée par la section du Burkina cette organisation sous-régionale (UCAP-B) du 9 au 17 août 2024 sur le thème « Ethique et déontologie dans le traitement de l'information à travers les réseaux sociaux dans un contexte de crise sécuritaire : défis et perspectives ». L'ouverture des travaux a eu lieu le samedi 10 août 2024 à Ouagadougou en présence du Président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma.

Le Refresher program 2024 regroupe huit pays de l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Mali, Niger, Bénin, Ghana, Guinée, Sénégal et Togo. Le président de l'UCAP-B, Alexandre Le Grand Rouamba, a indiqué que dans ce contexte de crise sécuritaire et socio-politique, il est important d'outiller les journalistes afin d'assainir les informations diffusées.

« Ils doivent suivre de près et débusquer les fausses nouvelles et les discours de haine en vue de les déconstruire », a déclaré M. Rouamba. Il a déploré l'utilisation irresponsable des réseaux sociaux qui met à mal la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble. Paraphrasant le Pape François, le président de l'UCAP-B a relevé que le péché du journalisme est la désinformation, la diffamation, la calomnie, l'amour pour le scandale.

Pour lui, le choix du thème est un appel à un sursaut de responsabilité au regard des crises que traverse la sous-région. Il a, par ailleurs souligné qu'au cours de la rencontre plusieurs activités vont être menées, notamment des conférences publiques, des panels... Le président de l'Assemblée législative de transition (ALT) Dr Ousmane Bougouma, a salué l'originalité du thème, car il permet aux hommes et femmes de médias de se rappeler de leur responsabilité et traiter l'information dans le sens de construire la paix au Burkina Faso et dans la sous-région en général.

Pour le président de la conférence épiscopale Burkina-Niger Monseigneur Laurent Dabiré, les métiers de la communication et du journalisme doit se renouveler pour mieux s'adapter afin de donner des informations constructives. L'UCAP-B a été créé en 1990 et mène des activités au profit de ses membres mais aussi au profit la société.