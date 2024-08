Sénégal: Sédhiou - Khady Diène Gaye déplore l'état de délabrement avancé du centre culturel régional

Sédhiou — La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a déploré l'état de délabrement avancé du centre culturel régional de Sédhiou (sud), soulignant que cette situation est un frein au développement culturel et artistique de la région.

"Le centre culturel régional de Sédhiou, qui devait être réalisé depuis 2020 avec des crédits budgétaires inscrits, se trouve dans un état de délabrement avancé. Cette situation empêche le centre de jouer son rôle crucial dans l'épanouissement artistique local, tant pour les jeunes talents que pour les artistes confirmés", a-t-elle notamment déclaré.

La ministre a effectué ce week-end une tournée dans la région de Sédhiou où elle a visité plusieurs infrastructures sportives et culturelles relevant de son département.

"Malgré les efforts déployés par les agents de l'État et le dynamisme du mouvement culturel, il reste encore beaucoup à faire pour soutenir pleinement les artistes, écrivains et poètes de la région", a soutenu Khady Diène Gaye.

Selon elle, "les infrastructures inadéquates freinent le développement culturel et artistique de la région".

La ministre chargée de la Culture a relevé que les artistes locaux souffrent également d'un manque de soutien et de protection sociale. "Plusieurs d'entre eux, qui ont marqué les esprits des habitants de Sédhiou par leurs performances, se trouvent aujourd'hui, dans des situations sociales précaires", a-t-elle déploré.

Toutefois, les autorités ont pris conscience de cette réalité et envisagent de mettre en place des programmes de protection sociale et de rémunération des privés pour les artistes et les acteurs des industries créatives et culturelles, a-t-elle indiqué.

Mme Gaye a expliqué que ces mesures visent à garantir leur dignité et à leur permettre de vivre de leur art, révélant que sa tournée a montré des réalités préoccupantes sur le secteur culturel.

Le centre culturel régional, une fois réalisé, servira de hub pour les activités culturelles et artistiques, offrant aux jeunes talents locaux un espace pour s'exprimer et se former., a assuré la ministre, estimant que "la culture est un vecteur essentiel de développement et de cohésion sociale".

Khady Diène Ndiaye a par ailleurs signalé que les services déconcentrés du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture à Sédhiou, "fonctionnent dans des conditions très difficiles".

Elle a aussi relevé que les collaborateurs, chargés de mettre en oeuvre les programmes ministériels, manquent de ressources et de soutien adéquat.

"Les autorités vont s'y mettre pour améliorer les infrastructures et les conditions de travail des agents de l'État du département culturel et sportif, tout en mettant en place des mesures de soutien pour les artistes", a-t-elle fait savoir.

Elle estime que "seule une approche concertée et proactive permettra de revitaliser le secteur culturel et de soutenir l'épanouissement des talents locaux".