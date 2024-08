Afrique: Jeux Olympiques - Les USA terminent en tête avec 126 médailles dont 40 en Or !

La joie des athlètes américains

Les lampions se sont éteints dimanche à Paris, en France, pour la 33ème édition des Jeux Olympiques. Pendant 17 jours, environ 10.500 athlètes de 47 différentes disciplines sportives, venus de 206 pays à travers le monde, se sont retrouvés dans la capitale parisienne pour la grande fête du sport, à la quête des prestigieuses médailles olympiques. Au finish, les Américains sont sortis vainqueurs au tableau de médailles avec un total de 126, dont 40 en Or, 44 en argent et 42 en bonze. Ils sont suivis par la Chine avec 91 médailles dont 40 en Or également, 27 en argent et 24 en bronze. Ce sont les deux pays qui ont largement dominés ces jeux.

La troisième place au classement est revenue au Japon qui a glané 20 médailles en Or, soit la moitié deux premiers, 12 médailles en argent et 13 en bronze, faisant un total 45 médailles pour les Japonais. Pour sa part, l'Australie s'est adjugée la 4ème place avec 18 médailles en Or, 19 en argent et 16 en bronze. Enfin, la France, pays hôte, n'a pas du tout démérité en occupant la 5ème place avec 16 en Or, 26 en argent et 22 en bronze.

En Afrique, le tout premier pays c'est le Kenya qui vient à la 17ème place au classement avec 11 médailles dont 4 en Or, 2 en argent et 5 en bronze. Il est suivi de l'Algérie (39ème) avec 3 médailles dont 2 en Or, 0 argent et 1 en bronze. Ensuite, l'Afrique du Sud (44ème), avec 6 médailles dont 1 en Or, 3 en argent et 2 en bonze. L'Ethiopie (47ème) avec 4 médailles dont 1 en Or, 3 en argent et 0 bronze ; l'Egypte (52ème) avec 3 médailles dont 1 en Or, 1 en argent, et 1 en bronze ; la Tunisie (53ème) avec 3 dont 1 en Or, 1 en argent, et 1 en bronze.

Zéro médailles pour la RDC

Quant à la République Démocratique du Congo, les six athlètes présentés ont été tous éliminés, curieusement au premier tour, à l'exception de Dominique Lasconi Mulamba en athlétisme qui a réussi à franchir le premier tour, en réalisant un temps de 10"54, dans l'épreuve de 100 mètres chez les hommes. Chemin faisant, le sprinter congolais sera vite éliminé au tour suivant, terminant 7ème de sa série avec un temps de 10"53, record impossible pour aller en demi-finales. Bien avant lui, c'est Divine Miansadi en 50 mètres de nage libre qui a été éliminée terminant à la dernière position avec un temps de 44 secondes.

Toujours en natation, un autre nageur, Aristote Ndombe Impelenga a été éliminé aux préliminaires de 50 mètres nage libre. Il a terminé la course de sa sérié à la 6ème position sur 7 participants avec un chrono de 29" 04, alors qu'il fallait être au minimum dans les 22 secondes pour espérer se qualifier.

En boxe, Brigitte Mbabi, exemptée du premier tour, a été battue en 8ème de finales, par la Thaïlandaise Janjaem Suwannapheng, dans la catégorie de 66 kg, sur décision partagée des juges. De même que Marcelat Sakobi, une autre boxeuse qui a été battue par l'ouzbek Sitora Turdibekova. C'est un combat que la boxeuse de la RDC devait largement l'emporter au regard de sa prestation, mais la décision partagée des arbitres a décidé autrement : «je ne sais pas quoi dire vraiment. J'ai respecté toutes les consignes que mes entraineurs m'ont donné. J'ai remporté ce combat mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau du comptage avec les juges », a-t-elle regretté larmes aux yeux.

Enfin, le judoka Arnold Kisoka, qui a été éliminé par l'Israélien Yam Wolczac, dans la catégorie de moins 60 kg. Le judoka congolais 23 ans, a été battu par l'Israélien Yam Wolczac 21 ans, par étranglement. L'Israélien l'a immobilisé juste après 39 seconde de combat.

Egypte, nation la plus représentée en Afrique

Au niveau africain, le pays qui va aligner beaucoup d'athlètes dans ces Jeux Olympiques, c'est l'Egypte avec un nombre évident de 165 athlètes, suivi de l'Afrique du Sud avec 147 athlètes, le Kenya 86, et le Maroc 64. La RDC n'est pas le pays le moins représenté, d'autant plus qu'il y a le Malawi, le Lesotho, l'Eswatini et bien d'autres, ne se sont présentés qu'avec 3 athlètes chacun.

Par contre au niveau mondial, ce sont les Etats-Unis qui ont dominé avec une impressionnante participation de 591 athlètes, suivi de la France pays organisateur avec 571 athlètes, l'Allemagne 468, l'Australie 460 et le Japon 447.