Congo-Kinshasa: Droit d'auteur pour la chanson »Mario » - Fally Ipupa fait plaisir à Luambo Makiadi dans l'au-delà !

(Emongo Luambo, fils de Franco Luambo reçoit le disque d'or chez Fally Ipupa)

Fally Ipupa dont l'album "Formule 7" a été certifié disque d'or, a choisi de partager cet honneur avec la famille Luambo. C'est dans ce contexte que la star congolaise a procédé à la remise de ce disque d'or participatif certifié à Emongo, le fils biologique de Grand maître Luambo Makiadi Franco, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à 1-2-3, concession familiale à Kinshasa. Ce geste de Fally Aigle définit et témoigne une reconnaissance vis-à-vis du travail important et surtout de l'apport d'un des ancêtres de la Rumba, décédé en octobre 1989. La chanson "Lady D" dans l'album "Formule 7" est une interprétation mélodique et vocale du titre "Mario", un des tubes de Franco Luambo remixée par Fally.

«Avant d'utiliser la chanson d'un auteur-compositeur, il est important de demander l'autorisation. Même dans le partage des droits d'auteur, il faut savoir donner à l'artiste ce qui lui est dû de droit. (...) C'est pour passer un message à nos générations futures qu'il est important de restructurer les choses», a déclaré la star de la Rumba congolaise de la République démocratique du Congo.

En remettant ce disque d'or, Fally Ipupa a non seulement honoré la mémoire de Franco Luambo, mais il a également montré la voie à suivre pour les artistes contemporains. Il a exprimé sa gratitude envers Emongo Luambo pour l'autorisation de reprendre le rythme et la mélodie de la chanson «Mario» dans son oeuvre. Ce geste symbolique renforce les liens entre les générations d'artistes et souligne l'importance de préserver et de célébrer l'héritage musical congolais.

«Cette chanson (Lady D) est une interprétation d'un des tubes de Grand Maître Luambo Makiadi. C'est pour cela que j'avais sollicité l'inscription de deux auteurs : Franco et Fally. Raison pour laquelle j'ai fait une copie en guise de reconnaissance».

Son album certifié disque d'or, Fally Ipupa a tenu à remettre à Emongo un disque d'or participatif certifié à titre posthume, signifiant que le fils et le père sont reconnus comme co-compositeurs de la chanson «Lady D».

Par cette démarche, Fally Ipupa dont l'album « Formule 7 », sa dernière réalisation artistique dévoilée en 2022, a voulu non seulement partager son mérite avec l'immense Franco Luambo pour avoir utilisé l'une de ses compositions musicales, mais aussi, inculquer aux générations futures l'exigence du respect de la propriété intellectuelle. Aussi, compte-t-il partager équitablement les royalties avec la famille de l'illustre disparu pour montrer ainsi le chemin à ses compères de la sphère musicale congolaise.

Sans beaucoup de commentaires, Fally Ipupa a remercié le fils de l'artiste Luambo Makiadi pour l'autorisation qui lui a été accordée pour la reprise en studio du rythme et de la mélodie de la chanson «Mario» dans son oeuvre.

Les morts ne sont pas, dit-on. Cette reconnaissance remarquée de Fally Ipupa a fait certainement jouir le Grand Maître de la Rumba congolaise, là où il se trouve dans la l'au-delà. Mais aussi elle constitue un message fort sur l'importance du respect des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle.

Tirée de son album éponyme sorti en 1985, renseigne-t-on, "Mario", est une chanson écrite et composée par Franco qui raconte l'histoire d'un gigolo qui vit avec une femme plus âgée. Bien qu'il soit diplômé, il préfère dépenser l'argent de sa compagne. Ce tube intemporel est considéré comme le plus grand succès dans les classiques de la Rumba congolaise.

47 ans, Fally Dicap, de son vrai nom Faustin Ipupa Nsimba, est un artiste musicien professionnel, chanteur, auteur-compositeur, interprète, fin danseur et producteur de la République démocratique du Congo.