Afrique: Africa CDC informe le président Mohamed Ould Ghazouani de l'urgence de la réponse à l'épidémie de la variole

communiqué de presse

Addis-Abeba — Les Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies (Africa CDC) continuent de mener la charge contre l'épidémie croissante de la variole qui affecte toutes les régions d'Afrique. Aujourd'hui, le Dr Jean Kaseya, Directeur Général d'Africa CDC, a eu l'honneur d'informer S.E. Mohamed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie, président de l'Union africaine et du Conseil des chefs d'État et de gouvernement d'Africa CDC, de l'urgence de la situation.

Lors de cette réunion, le président Ghazouani a félicité Africa CDC pour ses efforts décisifs et proactifs dans la lutte contre les urgences de santé publique sur le continent. Il a exprimé son engagement inébranlable en faveur d'une réponse coordonnée et solide, menée par Africa CDC, impliquant tous les États membres et les partenaires.

Dans le cadre de cet engagement, le président Ghazouani a réaffirmé son soutien en s'engageant à être le fer de lance politique de la réponse à l'épidémie de la variole. Outre les 10,4 millions de dollars précédemment alloués par l'Union africaine sur les fonds COVID-19, le président Ghazouani collaborera étroitement avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le champion africain de la préparation, de la prévention et de la réponse aux épidémies, le président de la Commission de l'Union africaine et le directeur général d'Africa CDC afin de mobiliser les ressources nécessaires et de coordonner les efforts.

Le président Ghazouani s'est également engagé à convoquer une réunion spéciale des chefs d'État africains et des partenaires pour lutter contre l'épidémie et renforcer les systèmes de santé africains, afin de garantir leur résilience face à de tels défis.

Ce leadership et cet engagement unifiés soulignent la détermination de l'Union africaine à protéger la santé et le bien-être de ses citoyens, démontrant un effort collectif pour stopper l'épidémie de la variole et renforcer les systèmes de santé du continent pour l'avenir.