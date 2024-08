Afrique: Ce 10 août au village Olympique à Paris - Lebrun Bangala présente sa nouvelle collection au défilé de mode africaine

Lebrun Bangala, jeune styliste congolais de la République démocratique du Congo (RDC) a été invité aux soirées du défilé de mode africaine prévue du 7 au 10 août 2024, au village Olympique de Saint-Denis à Paris, a-t-on appris au cours d'un entretien mercredi avec l'artiste.

«Nous sommes invités par les organisateurs du village Olympique à Paris pour défendre et représenter la mode congolaise à travers ma nouvelle collection vestimentaire qui porte le nom de"Africa Glam". Cette marque de vêtement sera présentée spécialement ce 10 août à Saint-Denis, à l'occasion d'une soirée réservée aux stylistes et modélistes africains, en marge de la clôture des Jeux Olympiques Paris 2024 en France », a fait savoir Lebrun Bangala, propriétaire de LB design en RDC.

Et d'ajouter : « ce sera pour les amoureux de fashion et les curieux de découvrir en avant-première les pièces phares de la collection "Africa-Glam" et de vibrer au rythme des musiques congolaise qui est notre identité. Nous allons faire vibrer le Village Olympique de Saint-Denis aux couleurs de la République Démocratique du Congo ». Pour Lebrun Bangala, la marque »Africa-Glam » est une explosion de couleurs et de créativité qui célèbre le riche patrimoine culturel congolais.

« Plus qu'une simple exposition, cette collection va plonger le public dans mon univers créatif. Cette création est réalisée avec le talent des artisans locaux et met en lumière la diversité et la beauté du Congo. Nous allons faire rayonner les couleurs et les cultures de notre pays. Notre présence et notre savoir-faire mettent en lumière la richesse du patrimoine congolais et ouvrent de nouvelles perspectives pour la mode africaine », a-t-il révélé.

%

Le styliste congolais a indiqué que le projet de cette collection a vu le jour grâce au soutien des partenaires engagés pour la promotion de la mode. « Je remercie tous ceux qui me soutiennent, notamment Mme Nathalie Kutika, Ambassadrice Culturelle de la RDC dans le monde. Car leur soutien m'a permis de réaliser mon rêve et de faire rayonner la mode congolaise à l'international », a soutenu Lebrun Bangala.

Il a conclu : « Nous n'avons reçu aucun soutien de l'Etat congolais pour participer à la soirée de défilé de mode africaine au village Olympique. C'est grâce à un compatriote que le Congo dispose d'un stand au Village. Olympique. Et pourtant, notre participation à cet événement d'envergure internationale contribue à renforcer la visibilité de la République Démocratique du Congo sur la scène artistique et culturelle».