Madagascar: Travail à Maurice - Deux Malgaches racontent leur mésaventure

Certains Malgaches qui partent à l'étranger pour le travail rencontrent des difficultés. C'est le cas d'Annick et de Julien qui ont travaillé à Maurice.

Événement fâcheux.

« Tout a commencé quand j'ai vu une offre d'emploi publiée sur Facebook. J'ai commenté la publication pour obtenir de plus amples informations. Puis, j'ai passé un entretien d'embauche et j'ai été pris. J'ai commencé à travailler à Maurice en novembre. Mais les conditions de travail n'étaient pas conformes à celles inscrites dans le contrat initialement convenu entre moi et le patron, » raconte Julien à travers une vidéo publiée sur le réseau social le 31 juillet dernier, avec Ivor Tan Yan, un négociateur et juriste mauricien.

De son côté, Annick, un autre travailleur à Maurice depuis le mois de février, raconte également qu'il était confronté à de nombreux obstacles et difficultés pendant le temps où il travaillait là-bas. Les deux hommes ont témoigné qu'il n'y a jamais eu de repos et que le temps accordé au travail est irrégulier. De plus, le salaire ne correspond pas du tout à la somme convenue. Ces deux hommes racontent leur vécu à Maurice en dénonçant des maltraitances, un non-respect des droits, des violences physiques et bien d'autres.

Vu cette situation, Julien a demandé un rapatriement. Mais les problèmes ont ressurgi entre lui et son patron, provoquant même des violences physiques. Cependant, leur lutte ne s'est pas arrêtée là. « Nous avons déposé une plainte au sein de la police locale. Nous avons également demandé de l'aide auprès du ministère chargé du Travail ainsi que de l'ambassadeur de Madagascar à Maurice, » poursuit Annick dans la vidéo.

Opportunités

Après cela, il y a eu des négociations entre les parties concernées. À la fin, ils sont arrivés à de meilleures ententes. Le patron a payé toutes les sommes dues, telles que les billets d'avion et les salaires restants. C'est après cela que leur mésaventure s'est arrêtée. Ainsi, ils ont pu retourner dans leur pays.

Les conditions de travail à l'étranger encouragent les jeunes à quitter la Grande île. Or, certains d'entre eux rencontrent des difficultés une fois arrivés à destination. C'est le cas d'Annick et de Julien, des travailleurs malgaches à Maurice ayant vécu dans de mauvaises conditions.

Les travailleurs migrants malgaches à l'étranger sont souvent confrontés à des conditions difficiles, incluant abus et violences physiques ou psychologiques. Malgré ces défis, certains continuent de migrer pour des opportunités professionnelles. Cependant, la loi malgache n°24/2023, entrée en vigueur le 23 novembre 2023, protège désormais ces travailleurs contre les abus et les exploitations. De plus, le nouveau code du travail, adopté par le Sénat en avril, facilite les déplacements internes et externes des travailleurs, en simplifiant les formalités administratives.