Afrique: Bilan - Le continent en chute libre avec 39 médailles

39 ! C'est le nombre de médailles que les athlètes africains ont remporté lors des Jeux olympiques Paris2024 qui ont pris hier, dimanche 11 août. 12 pays sur les 54 que compte le continent ont réussi à monter sur une des marches du podium. Notamment le Kenya qui caracole en tête avec 11 médailles dont 4 en or, 2 en argent et 5 en bronze suivi de l'Algerie avec ses 3 médailles dont 2 en or et une en bronze. L'Afrique du Sud clôture le trio de tête avec 6 médailles dont 1 en or, 3 en argent et 2 en bronze.

On note la chute de l'Ethiopie qui n'a pas récolté que 4 médailles dont 1 seule en or et 3 en argent suivie de l'Egypte avec ses 3 médailles dont 1 en or, 1 en argent et 1 en bronze.

La plus grosse performance a été réalisée le 8 août par le Botswanais Letsile Tebogo, premier Africain de l'histoire champion olympique sur 200 mètres avec à la clé un nouveau record d'Afrique (19sec 62) devant Kenneth Bednarek (19 »62) mais surtout le «showman» américain Noah Lyles qui ne prendra que le bronze, comme à Tokyo en 2021, avec un temps de 19 »70.

Les autres pays africains sont le Maroc (1 or, 1 bronze), la Côte d'Ivoire, le Cap Vert et la Zambie avec une médaille de bronze pour chaque pays.

L'Afrique fera donc moins que Tokyo (37 médailles dont 13 en or), que RIO (45 médailles dont 11 en or), que Pékin (40 médailles dont 13 en encore).

Une contre-performance qui s'explique d'abord par la fuite des talents. Beaucoup d'athlètes africains préfèrent pour mieux gérer leur carrière changer de nationalité. Ensuite par l'absence d'infrastructures adéquates. Mais aussi et surtout l'absence totale de politique voire de vision de certains états africains.

À noter que les États Unis d'Amérique ont encore terminé à la première place au classement général avec 126 médailles dont 40 en or, 44 en argent et 42 en bronze. Ils sont suivis par la Chine (91 médailles dont 40 en or, 27 en argent et 24 en bronze) et le Japon (45 médailles dont 20 en or, 12 en argent et 13 en bronze). La France termine à la 5ème place avec 64 médailles (16 or, 26 argent et 22 bronze).