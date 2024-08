Partagés entre colère et impatience, les commerçants du marché Tilène de Ziguinchor (ravagé par un incendie en août 2018) exigent la fin des travaux de cet établissement marchand.

Un projet de reconstruction du marché lancé pour une durée initiale de sept (7) mois et qui vient de boucler ses six (6) ans. Suffisant pour soulever l'ire des commerçants du marché Tilène qui exigent sa livraison dans un délai de deux (2) mois.

Fatigués d'attendre la fin des travaux qui perdurent, les commerçants du marché Tilène, à Ziguinchor, haussent le ton. Face à la presse et fortement mobilisés, hier dimanche, sur le chantier dudit marché, ils ont non seulement fustigé la lenteur des travaux pourtant réalisés à 90%, mais aussi ils interpellent les autorités sur leur situation difficile dans ce marché. Un marché qui a été ravagé par un incendie en août 2018 et dont l'érection devait durer sept (7) mois. Mais, depuis bientôt 6 ans, ces commerçants sont dans l'attente.

Une très longue attente qui a fini de les plonger dans un grand calvaire, souligne le président du marché, Ousmane Faye dit "Boy Sérère". «Notre marché a été ravagé par un incendie, le 11 août 2018. Un sinistre qui avait tout détruit, des centaines de sinistrés qui se sont retrouvés dans les rues, sous la pluie. L'ancien régime nous avait promis un marché en sept (7) mois ; voilà que nous sommes restés six (6) ans sans avoir de marché. Six (6) ans que nous sommes en train de galérer», peste le responsable du marché qui interpelle les nouvelles autorités du pays sur l'urgence d'une livraison de l'établissement marchand dans les plus brefs délais.

«Aujourd'hui, nous prions le président de la République et le Premier ministre, Ousmane Sonko, de tout faire pour terminer le marché dans les brefs délais», lance-t-il, avant de dresser une situation peu reluisante des marchés dans la commune de Ziguinchor : «Tilène n'a plus de marché, la plupart des commerçants de ce marché se sont retrouvés dans les rues de Boucotte, avec leurs étals. Le marché Grand-Dakar est en chantier, le «marche Banéto» est en mauvais état. Ziguinchor n'a plus de marché. La situation est grave», martèle Boy Sérère.

Des commerçants mobilisés qui scandaient des slogans du genre «Libérer le marché !», exigent la fin des travaux et lancent un ultimatum de deux (2) mois pour la livraison de ce marché. «Depuis l'incendie qui nous a plongées dans le désarroi total, nous, les femmes, sommes déboussolées. De sept (7) mois, nous sommes bientôt à 7 ans sans marché. Nous osons croire que nos nouvelles autorités vont résoudre notre problème. Et nous comptons sur le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui, je l'espère, entendra notre cri de coeur», lance la Présidente des femmes du marché Tilène.

Madame Ndiaye Aminata Diop évoque l'insécurité grandissante qui règne dans ce marché. «Il n'y a pas de lumière et nos marchandises sont exposées», déclare-t-elle. Aujourd'hui, la situation reste difficile pour ces commerçants du marché Tilène, partagés entre impatience et colère, qui sont obligés d'ériger des cantines de fortunes, des baraques, pour poursuivre leurs activités marchandes, en attendant la fin des travaux de ce marché, un projet de 7 mois qui peine à s'achever, duis 2018.