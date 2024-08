Jeudi 8 août 2024, dans une atmosphère interactive et conviviale, le Ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Li-Botayi, a présidé la réunion de mobilisation des recettes dans son cabinet de travail. Cette réunion a inclus la participation de la Vice-Ministre des Finances, des responsables des régies financières (DGI, DGDA et DGRAD), de l'Inspecteur Général des Finances (IGF) et du Directeur Général de la DGTCP.

Les recettes mobilisées durant le mois de juillet 2024 sont de l'ordre de 2.936,6 milliards CDF sur les prévisions de 2.872,3 milliards CDF portant ainsi le taux d'exécution à 102%, réparties de la manière suivante :

-DGDA : 256,8 Mds CDF sur les prévisions de 540,9 Mds CDF soit un taux d'exécution de 97%

-DGI : 1.962,3 Mds CDF sur les prévisions de 1931 Mds CDF pour un taux d'exécution de 103%

-DGRAD : 447,4 Mds CDF sur les prévisions de 418,3 Mds CDF soit un taux d'exécution de 107%.

Dans leurs commentaires, chaque Directeur Général a exposé sur les principaux éléments qui ont concouru à la réalisation de ce niveau des recettes.

Un accent particulier a été mis sur l'amélioration de la communication et de la transparence entre les différentes régies financières. Le Ministre a encouragé le partage d'informations et a souligné la nécessité d'appliquer des mesures disciplinaires strictes pour combattre la corruption et améliorer l'efficacité.

La discussion a également abordé le déploiement prévu du logiciel LOGIRAD dans le système judiciaire, une initiative visant à renforcer la traçabilité et la gestion des recettes d'une part et à limiter les risques de détournement et optimiser les recettes de l'État d'autre part.

Concernant les projections pour 2025 sur la mobilisation des recettes, le Ministre des Finances a donné une directive pour affiner ces prévisions grâce à de nouvelles mesures douanières, fiscales et administratives. De plus, des mesures d'allègement fiscal sont envisagées pour les opérateurs économiques dans les zones de conflit principalement à l'Est de la République, en réponse aux instructions du Président de la République, et cela démontre aussi son ferme engagement à soutenir les territoires du pays affectés.

Le point sur les réformes était axé sur l'informatisation de la collecte et du contrôle de la TVA, qui prévoit à combiner la facture normalisée et la distribution des caisses enregistreuses. A ce sujet, les échanges ont porté sur la matérialisation rapide de cette réforme qui permettra d'avoir également une base de données sur les chiffres d'affaires. Ainsi, le Ministre a instruit les services concernés à s'activer quant à ce.

La réunion s'est conclue sur une note optimiste, avec des directives claires pour une amélioration continue des processus de collecte de revenus et de gestion économique, reflétant l'engagement du Ministère des Finances à maintenir une gestion fiscale rigoureuse et transparente, essentielle pour le développement économique durable de la RDC.