Ile Maurice: Tania Diolle boycottée

Si la mise à l'écart de la PPS lors de la visite en fanfare de Ramano à Quatre-Bornes, jeudi, confirme son remplacement par Xavier-Luc Duval comme candidat dans la circonscription numéro 18, elle annonce aussi l'arrivée de Bobby Hurreeram comme candidat.

Une drôle de délégation a visité, jeudi, le cimetière de St-Jean. Elle était composée de Kavy Ramano, ministre de l'Environnement et de Bobby Hurreeram, ministre des Infrastructures nationales, entre autres. Objectif de cette descente sur le terrain : montrer les travaux - qui avaient déjà été montrés avant - destinés à faire face aux inondations affectant la région du cimetière et le cimetière lui-même. Par contre, concernant la reconstruction du mur du cimetière se trouvant le long de Broad Avenue, Kavy Ramano a annoncé le début des travaux «pour très prochainement». Sept mois après les terribles inondations qui ont affecté les habitants du côté nord du cimetière, les travaux n'ont pas encore commencé.

Le timing de cette descente a coïncidé étrangement avec l'annonce du meeting de l'opposition qui a eu lieu trois jours après. Était-ce une tentative de «damage control» de la part de Ramano, Hurreeram et du Mouvement socialiste militant (MSM) ? Mais ce qui étonne le plus, c'est la non-invitation de la Private Parliamentary Secretary (PPS) Tania Diolle à cette visite des lieux, ni même en tant qu'élue de la majorité de l'endroit. Le comble, c'est que Bobby Hurreerram y participait mais pas Tania Diolle qui est pourtant la PPS de la circonscription, tombant directement sous son ministère.

Même pas informée

Était-ce un boycott ? Sollicitée, la PPS n'a pas voulu commenter. En revanche, ses proches ont bien voulu nous parler. L'un d'entre eux nous fait savoir que Tania Diolle n'a même pas été informée de cette visite. «Le boycott a déjà commencé. Ce n'est pas la première fois que Tania est exclue. Pourtant, c'est elle qui avait montré le plus d'intérêt aux habitants victimes après les inondations. Et maintenant, c'est Kavy Ramano qui vient "deklar piti pa pou li. So labitid sa!"» Un autre interlocuteur confirme : «Ramano a toujours fait campagne en solo, depuis longtemps. Et Lakwizinn semble accorder tout son soutien à ce genre de pratiques.»

Mais il y a plus. L'hostilité existant entre Ramano et Diolle n'explique pas à elle seule ce «boycott» de jeudi qui a paru beaucoup plus flagrant. «Il ne manquait que Xavier Duval à cette visite des lieux», nous dit notre interlocuteur. «Ramano a gagné et il est celui qui est le plus en faveur du remplacement de Tania Diolle par Xavier Duval au numéro 18.» De nous rappeler que le 27 juillet, c'est Ramano qui avait accueilli Xavier-Luc Duval au kovil de Bassin (voir l'express du 29 juillet). Notre interlocuteur est aussi d'avis que l'hostilité entre Ramano et Diolle n'est qu'un prétexte pour accueillir Xavier Duval au MSM.

Bobby contre Arvin

La présence de Bobby Hurreeram à Quatre-Bornes jeudi n'était pas innocente non plus. Il se chuchote que le ministre des Infrastructures nationales pourrait quitter la circonscription n°12 pour celle de Belle-Rose-Quatre-Bornes. «Bobby Hurreeram lorgnait depuis plusieurs mois la circonscription n°18», nous dit-on. «Il ne veut pas se représenter au n°12 où il est devenu très impopulaire.» L'autre prétendant à ce ticket, Vikash Peerun, semble ne plus avoir la faveur de Lakwizinn. Pourtant, il avait commencé la tournée de la ville de Quatre-Bornes depuis plusieurs mois. On l'avait vu très actif lors de la fête Maha Shivratree et il n'hésitait pas à utiliser les ressources de la National Insurance Company pour faire sa propre promotion. Une histoire de voiture de luxe aura joué contre lui. Mais c'est surtout le souhait de Hurreeram de poser sa candidature au no 18 qui aurait eu raison des prétentions politiques de Vikash Peerun.

On pensait à un certain moment que le troisième ticket de Belle-Rose-Quatre-Bornes irait au maire de la ville des fleurs, Dooshiant Ramlukhun. Or, il aurait été lui aussi soigneusement écarté au profit de Bobby Hurreeram. D'ailleurs, le maire de Quatre-Bornes brillait par son absence à la site visit de jeudi. Contacté, Dooshiant Ramlukhun avoue n'avoir pas été invité ni informé de cette visite fort médiatisée. Il relativise cependant en nous rappelant qu'il avait effectué de son côté un suivi des travaux le 6 août. Bref, chacun de son côté !

Xavier-Luc Duval sort du bois

Après l'annonce de réalignement salarial tant dans le privé que dans la fonction publique, ils sont beaucoup à penser que les élections ne devraient pas tarder. «Si on attend trop, l'effet du réalignement salarial s'estompera et fera place aux scandales», nous dit-on. C'est peut-être en raison de l'imminence des législatives que Xavier-Luc Duval ne peut plus attendre pour travailler le terrain. On l'a vu en compagnie d'un agent du MSM samedi et aussi à la Résidence Kennedy. Ils sont plusieurs à penser que le leader bleu ne pourra plus tergiverser et faire du «public opinion management» comme nous l'avait dit l'historien Jocelyn Chan Low. «Il devra déclarer au plus vite l'alliance du PMSD avec le MSM sinon il risque de rater le coche. Déjà, il a beaucoup à faire pour convaincre ses partisans de marcher avec le MSM et ceux du MSM de l'accepter...» Contacté, Xavier-Luc Duval ne nie pas cette rencontre mais, précise-t-il, «la personne en question est un ancien collègue de travail». Pour ce qui est de sa descente à la Résidence Kennedy, il nous fait savoir qu'il n'a jamais cessé de rendre visite à certaines familles de Quatre-Bornes, depuis de nombreuses années.