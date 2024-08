Cameroun: Volker Türk fait état de 'défis multiples et complexes en matière de droits humains'

"Le Cameroun est aujourd'hui confronté à des défis multiples et complexes en matière des droits humains", a fait savoir Volker Türk, le Haut-commissaire des nations unies aux droits de l'Homme en visite au Cameroun.

"Des informations continuent de faire état de violations des droits humains et d'atteintes à ces droits, notamment d'homicides, de mauvais traitements et de torture, d'enlèvements contre rançon et de restrictions à la liberté de circulation", a déploré le diplomate onusien au sujet de la situation dans les deux régions anglophones.

Volker Türk a fustigé, "l'imposition de jours de confinement par des groupes séparatistes, empêchant les enfants de se rendre à l'école et les populations d'accéder à leurs moyens de subsistance au risque de se faire tirer dessus c' est inacceptable et cela doit être fermement condamnée".

Durant son séjour, un collectif d'avocats a alerté sur le sort de Steve Akam, dit Ramon Cotta, un activiste Camerounais arrêté au Gabon et conduit au Cameroun et dont on est sans nouvelle.

"Vous voyez quelqu'un qui vit normalement au Gabon et qui est conduit de force et qui est conduit de force en territoire du Cameroun sans qu'on ne sache la procédure qui a commandé ce déplacé forcé", explique Maître Hyppolite Meli, avocat.

L'avocat a saisi les autorités sécuritaires et judiciaires du pays car, "nous pensons que les autorités gabonaises n'ont pas respecté les procédures et il ne me souvient qu'il y'ait une convention bilatérale entre le Cameroun et le Gabon qui permet ce genre de chose on estime que lorsque les Etats s'impliquent dans le déplacement forcé des êtres humains, ça devait suivre une procédure légale", a-t-il précisé à Voa Afrique.

Jusqu'ici les autorités camerounaises et gabonaises, n'ont fait aucune déclaration sur le sort de ce jeune Camerounais qui depuis le Gabon, critiquait le pouvoir de Yaoundé à travers le réseau social TikTok. Interpelé sur la situation, le Haut-Commissaire des nations unies aux droits de l'Homme s'est montré très réservé.

"Ça c'est aussi la tache de mon bureau de suivre ça, de faire le monitoring et d'être en contact avec tout le monde donc les membres de la société civile et les institutions étatiques pour qu'on puisse faire face aux défis que vous avez mentionné où il y'a des arrestations et des choses comme ça, nous avons quand même un bon rapport avec les administrations pour faire le suivi de tous ces cas", a mentionné Volker Türk face à la presse.

Par contre sur les soupçons de violations des droits de l'homme dans le cadre de la crise anglophone, le Haut-commissaire des nations unies aux droits de l'Homme Volker Türk, a indiqué « qu'il est essentiel, que les auteurs soient traduits en justice au terme d'enquêtes indépendantes, rapides et transparentes".

Depuis 2016 les affrontements entre des groupes séparatistes, d'autres groupes armés et les forces de sécurité, ont fait des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés et plus de 700 000 enfants privés de leur droit à l'éducation, d'après les nations unies.