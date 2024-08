Gambie: Les pêcheurs demandent au gouvernement de proscrire les « activités nocives » des grands navires dans les eaux gambiennes

Les pêcheurs de Tanji ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'impact "nocif" des grands navires de pêche dans les eaux gambiennes, appelant le gouvernement à intervenir de manière appropriée.

Les pêcheurs demandent instamment aux autorités d'appliquer des mesures de restriction contre les grands bateaux opérant dans les zones de pêche désignées afin de sauvegarder leurs droits de pêche et de protéger la biodiversité marine du pays.

Ils affirment que les grands bateaux perturbent les écosystèmes marins et épuisent les stocks de poissons essentiels à leur subsistance et à la santé de la nation.

Le débat sur la présence de grands bateaux dans les zones de pêche continue de s'intensifier, les pêcheurs étant déterminés à obtenir le soutien du gouvernement à leur cause.

S'adressant au quotidien The Point, Mme Adama Sanneh, une vendeuse de poisson à Tanji, qui exercent ses activités dans le marché depuis sept ans, a comparé les années précédentes aux récentes, racontant que Tanji était autrefois une énorme source de revenus pour elle et d'autres vendeurs de poisson en raison de la disponibilité excessive de poisson.

« Toutefois, déplore-t-elle, ces dernières années ont été difficiles pour nous en raison de la présence de grands bateaux dans les eaux gambiennes, qui mènent des activités nocives dans nos zones de pêche. Nous comptons sur les pêcheurs pour accéder au poisson ou faire suffisamment de prises pour nous les vendre, mais ces grands navires leur rendent l'accès au poisson difficile. Les seuls pêcheurs qui parviennent à attraper du poisson de bonne qualité sont ceux qui restent en mer pendant des jours. »

Mme Sanneh demande aide et assistance au gouvernement afin de les aider à surmonter cet obstacle.

Muhammed Gaye, pêcheur depuis 10 ans, souligne que c'est à cause des grands navires qu'ils ne peuvent attraper de poissons de bonne qualité. « Ces grands navires utilisent des filets qui attrapent à la fois les gros et les petits poissons, et ils se débarrassent des petits qu'ils jettent, ce qui rend difficile l'accès aux poissons de bonne qualité, » a-t-il déclaré. « Actuellement, nous nous contentons de pêcher et de nous débrouiller avec ce que nous pouvons obtenir, et nous le vendons pour mettre de la nourriture sur la table. »

Ash Gaye, un autre pêcheur depuis 8 ans, souligne qu'ils sont confrontés à de nombreux problèmes avec les grands bateaux. La plupart du temps, ces bateaux naviguent sur nos canoës et les détruisent, et nous ne pouvons rien y faire, » a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « D'autres fois, ils percutent les canoës alors qu'il y a des personnes à bord, entraînant ainsi des pertes de vie car ces navires sont plus puissants que les canoës. »

Mr Gaye a également affirmé que les pêcheurs de ces navires ou bateaux ne vendent pas le poisson qu'ils attrapent aux Gambiens. « Nous ramenons cependant tout ce que nous pêchons à notre peuple pour nourrir la nation et aussi pour nous permettre de joindre les deux bouts, » a-t-il déclaré.

Il a exhorté le gouvernement à intervenir dans ce dossier afin de garantir un retour à la normale dans le secteur de la pêche, où les pêcheurs seraient en mesure de faire de bonnes prises pour les vendre à la nation et, en même temps, de gagner leur vie.

