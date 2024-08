Algérie: La délégation algérienne de retour au pays avec trois médailles

Alger — La délégation algérienne ayant pris part aux Jeux olympiques de Paris 2024, clôturés dimanche soir en France, a regagné Alger lundi, auréolée de trois médailles, dont deux en or.

Composée notamment des trois athlètes médaillés et leurs staffs techniques, la délégation algérienne a été accueillie à l'aéroport Houari Boumediene, par le ministre de la Jeunesse et des Sports M. Abderrahmane Hammad, accompagné de responsables civils et militaires.

Les deux médailles d'or algériennes ont été remportées par la gymnaste Kaylia Nemour aux barres asymétriques et la boxeuse Imane Khelif (66 kg), tandis que la distinction en bronze a été obtenue par le demi-fondiste Djamel Sedjati sur le 800 m.

Avec 46 athlètes (27 messieurs, 19 dames) engagés dans 15 disciplines, l'Algérie a démontré la diversité et la compétitivité de ses représentants dans différentes épreuves, allant de l'athlétisme à la gymnastique, en passant par la boxe, le judo et les sports nautiques (aviron, canoë-kayak). Bien que tous n'aient pas réussi à atteindre le podium, l'effort collectif et les performances individuelles témoignent des progrès réalisés dans le sport algérien.