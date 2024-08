Algérie: L'ONU se focalise sur le rôle de la jeunesse pour mettre la technologie au service des ODD

Les Nations unies célèbrent lundi, la Journée internationale de la jeunesse, en mettant l'accent cette année sur le rôle décisif de la jeunesse dans l'action menée pour mettre la technologie au service du développement durable.

Pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), souligne le chef de l'ONU, "il faut un changement radical, qui ne peut se produire que si nous donnons aux jeunes les moyens d'agir et si nous collaborons avec eux d'égal à égal".

A l'heure où l'intelligence artificielle bouleverse le monde, "les jeunes doivent également être au centre de l'élaboration des politiques relatives au numérique et de la création des institutions nécessaires dans ce domaine", insiste encore le SG des Nations unies.

Pour M. Guterres, le Sommet de l'avenir, qui se tiendra le mois prochain, sera l'occasion de créer des mécanismes plus interconnectés et plus inclusifs en vue de régler les problèmes qui se posent à l'échelle mondiale.

A cet égard, il invite "instamment" les dirigeantes et dirigeants à profiter de cette rencontre pour appuyer la participation des jeunes à tous les niveaux, créer des organes consultatifs de la jeunesse, faciliter le dialogue intergénérationnel et offrir davantage de possibilités de financement aux jeunes partout dans le monde, soulignant que pour atteindre les ODD, "il faut un changement radical, qui ne peut se produire que si nous donnons aux jeunes les moyens d'agir et si nous collaborons avec eux d'égal à égal".

L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé le 17 décembre 1999, la recommandation de la Conférence mondiale des ministres de la Jeunesse (Lisbonne, 8-12 août 1998) visant à faire du 12 août la Journée internationale de la jeunesse, célébrée cette année, sous le thème "Le progrès à portée de clic : la jeunesse et le secteur numérique au service du développement durable".