Algérie: Douanes - Plus de 500 opérations de saisie menées au premier semestre 2024 dans le cadre de la lutte contre la contrebande

Alger — Les services des Douanes algériennes ont mené, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, plus de 500 opérations de saisie à travers le territoire national durant le premier semestre 2024, ce qui représente plus de 6,207 mds DA, a-t-on appris auprès de la Direction générale des Douanes.

Selon le bilan des douanes relatif à la lutte contre la contrebande, 536 opérations de saisie de marchandises ont été effectuées durant la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2024, soit un montant global de 6,207 milliards de DA, tandis que la valeur des amendes induites par ces crimes économiques s'élève à 61,522 milliards de dinars.

Pour mettre en échec les tentatives de contrebande, les services des douanes ont utilisé 570 moyens de transport (véhicules de tourisme, camions, tracteurs, motocyclettes et animaux), a indiqué la même source, ajoutant que 833 individus étaient impliqués dans ces opérations.

Ces résultats ont été obtenus à l'issue des interventions menées à travers le territoire de compétence des douanes y compris les postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le trafic illicite transnationaux, en étroite coordination avec les différents corps sécuritaires.

Quant à la nature des saisies, la DGD a précisé qu'il s'agit principalement de drogues, psychotropes, tabac et cigarettes, carburants, produits pyrotechniques, boissons alcoolisées, devises, armes et munitions, produits alimentaires (y compris ceux subventionnés et de large consommation), ainsi que de véhicules.

%

S'agissant des psychotropes et drogues, la douane algérienne a saisi, au cours des six premiers mois de cette année, 3,24 tonnes de kif traité et plus de 4,234 millions d'unités de comprimés psychotropes, 132,3 kg de cocaïne et près de 7 kg de Bango (drogue).

En ce qui concerne le tabac et les boissons alcoolisées, le bilan fait état de la saisie de 613.276 boites de cigarettes et de 11.647 kg de tabac, ainsi que 13.194 litres de boissons alcoolisées saisis.

Saisie d'importantes quantités de divers produits

S'agissant des devises et faux billets, les douanes ont saisi durant la même période, 127.000 Da en faux billets et 6.750 unités en devise, ajoute le bilan.

Il s'agit en outre de la saisie de 238.481 litres de carburants, 24.182 unités de produits pyrotechniques, 60.639 kg de produits inflammables et explosifs, 8.563 unités de téléphones portables et accessoires, 507.088 unités de médicaments, de compléments alimentaires et de produits parapharmaceutiques, 12.849 unités de vêtements (prêt à porter et friperie), 100 kg de vêtements usagés, 138.466 unités de produits cosmétiques et de soins corporels, ainsi que 664 unités de pièces de rechange.

Les services de la douane algérienne ont également procédé, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, à la saisie de 155 têtes d'animaux vivants, 15.250 kg de matériaux de construction et 5.500 kg d'engrais, en sus de quantités considérables de matériel sensible, d'armes, de munitions, de matériel de détection des métaux, de bijoux, d'appareils électroniques et électroménagers et d'autres saisies.

Quant aux saisies relatives aux denrées alimentaires, notamment subventionnées et de large consommation, il a été procédé à la saisie de plus de 496 tonnes et de 5.025 litres de produits englobant d'importantes quantités de semoule, de farine, de céréales, de légumineuses, de gâteaux, d'huile de table, de boissons gazeuses et non-gazeuses, ainsi que plus de 59 tonnes de légumes et fruits.

Pour la DGD, "ces chiffres reflètent les efforts considérables déployés par les unités des douanes pour la protection de l'économie nationale et du citoyen, en consacrant les mécanismes de coordination optimale entre les appareils de l'Etat en matière de lutte contre diverses formes de fraude, de contrebande et de criminalité transnationale".