Congo-Brazzaville: Projet BaCaSi - Préserver les droits des communautés autochtones de la compensation carbone

Le projet Batéké Carbon Sink (BaCaSi) de TotalEnergies, lancé à environ 25km de Ngo, dans les Plateaux, en novembre 2021, n'est pas sans risque sur les droits des communautés locales et autochtones. Le géant pétrolier français promet d'impliquer davantage les riverains, alors que des discussions sont en cours sur des projets communautaires.

Une forêt artificielle de quelque 55 000 hectares devrait être constituée sur le plateau Batéké. TotalEnergies Congo présente son projet de compensation carbone, BaCaSi, comme un partenariat pionnier pour le développement durable en République du Congo. Le projet prévoit normalement une plantation d'acacias sur 38 000 ha en 10 ans, ainsi que des activités agricoles sur 2000 ha avec la participation des communautés locales et autochtones.

La compensation carbone de TotalEnergies devrait se dérouler sur 35 ans au profit des partenaires du projet et des communautés locales, selon le pétrolier, tout en créant de puits carbone. Après la cartographie des parties prenantes et des bénéficiaires, la compagnie pétrolière assure avoir réglé les épineuses questions de l'accès à des terres et aux outils agricoles. Le projet devrait aussi leur permettre de participer à la chaîne de valeur agroforestière.

Lors d'une rencontre avec la presse nationale, le 9 août, à Brazzaville, les responsables de la compagnie TotalEnergies ont évoqué les avancées du projet et d'autres actions de cette compagnie au Congo. « Je puis vous rassurer que ce sont les autochtones qui participent au planting des espèces d'acacias et l'agroforesterie. Le site de plantation est accessible aux Organisations non gouvernementales( ONG) et à tous ceux qui veulent en connaître davantage », a déclaré Rosine Guebengue, la responsable communication chez TotalEnergies Marketing, au cours de la rencontre dont l'objectif est de renouer avec la presse locale sur les activités de la filiale congolaise.

%

Mais pour certaines ONG, dont la Commission diocésaine justice et paix de Pointe-Noire et le CCFD-Terre solidaire, TotalEnergies mène une stratégie de "Greenwshing" derrière ce projet. La compagnie pétrolière veut afficher des objectifs de neutralité carbone à travers la plantation d'acacias, d'après les critiques, tout en maintenant des activités ayant un impact négatif sur le climat ainsi que les communautés locales et autochtones.

Les acteurs de la société civile ont évoqué, entre autres recommandations, la mise en place des actions de remédiation pour les personnes impactées par le projet BaCaSi, y compris des garde-fous contraignants dans la structure et le fonctionnement des marchés carbone afin d'assurer le respect des droits humains.

La compagnie pétrolière compte poursuivre ses nombreuses initiatives et celles de sa fondation à l'échelle nationale. Ces initiatives comprennent, selon Roch Ghislain Itsiemé, conseiller aux relations extérieures, la sécurité des sites pétroliers et la préservation environnementale, l'investissement dans la transition énergétique, la formation des jeunes à travers les offres de bourse, le concours Challenge startupper de l'année, TotalEnergies startup center.