Congo-Brazzaville: Handball - AS Otohô et Etoile du Congo remportent le championnat national

Au terme de la 53e édition du championnat national séniors messieurs et dames, le 11 août au gymnase Nicole-Oba de Brazzaville, l'Association sportive Otohô, chez les dames, et Etoile du Congo, chez les messieurs, ont remporté la compétition dans leurs catégories respectives.

La formation d'Otohô a accompli la mission qu'elle s'était assignée au début de la saison sportive. Durant la compétition, elle a corrigé tous ses adversaires jusqu'à la finale où elle a pris le dessus sur le Club athlétique renaissance aiglon (Cara) avec un écart de vingt buts (37-17). Ce sacre confirme la suprématie d'Otohô sur la scène nationale pour la troisième fois et s'offre le ticket pour les compétitions continentales. Au classement général, Grain de sel a occupé la dernière marche du podium tandis que l'équipe de Handball club Kali occupe la quatrième place et Interclub la cinquième.

De son côté, après quelques saisons de turbulences, la mythique équipe de l'Etoile du Congo brille à nouveau sur le handball congolais, notamment chez les messieurs. Sa victoire en finale face à Caïman (34-26) prouve la motivation qu'elle avait affichée dès la première journée. Malgré l'effectif rajeuni et des changements au niveau du staff technique, les joueurs n'ont pas déçu leurs supporters.

L'équipe du centre de formation de la Jeunesse sportive de Ouenzé a terminé troisième, suivie de BMC. Comme chez les dames, Inter Club a occupé la 5e place devant Diables noirs et les deux représentants de la ligue de Pointe-Noire (NHA Sport et Patronage) qui ont respectivement occupé la 7e et la 8e place.

Cette compétition qui marque la fin de l'olympiade a gardé son suspense jusqu'à la dernière journée. Presque tous les favoris, à l'exception des dames d'Otohô, ont été déclassés par les équipes moins côtées, déjouant ainsi les pronostics. En effet, les champions de Brazzaville de BMC, chez les messieurs, n'ont pas compris l'origine de la détermination et de l'engagement de Caïman qui les ont surpris lors des cinq dernières minutes en demi-finales 31-28 (18-16 à la mi-temps en faveur de BMC).

CF JSO aussi a trébuché devant le rayonnement de l'Etoile du Congo, toujours en messieurs. Les Stelliens sont venus à bout de CF JSO dont la prestation suscite souvent l'admiration sur le score de 35-31 après avoir fait jeu égal à la mi-temps (17-17).

Du côté des dames, Cara a difficilement battu Grain de sel (31-30) après avoir perdu la première mi-temps (13-14). La formation d'AS Otohô est la seule à réaliser un sans-faute jusqu'à la demi-finale face à HBC Kali (45-21).

La cérémonie de clôture, diffusée pour la première fois sur la page Facebook de la fédération, s'est déroulée en présence de plusieurs invités (présidents des fédérations nationales et le directeur de la Société nationale des pétroles du Congo) ainsi que des représentants du ministère des Sports et du Comité national olympique et sportif congolais.

Outre les coupes, les trois meilleures équipes de chaque catégorie ont reçu des enveloppes dont le montant n'a pas été dévoilé. Quelques individualités ont aussi reçu des prix exceptionnels pour leur performance durant la compétition ainsi que durant l'olympiade. Rubesch Malonga de BMC a, par exemple, remporté le titre de meilleur buteur. Chez les dames, la meilleure buteuse pour cette saison est Mamic Kaëlle Itoua de Cara.

Le handball congolais revient efficacement à l'image de la décennie 1980-1990 puisque les résultats des clubs et équipes nationales durant les quatre dernières années affichent une évolution largement positive. L'atteinte de ces résultats est le fruit de la cohésion et du dynamisme du bureau exécutif de la Fédération congolaise de handball dirigée par Ayessa Ndinga Yenga ainsi que son premier vice-président, Tanguy Yoka, qui s'est investi pleinement pour le rayonnement de ce sport au Congo et à l'extérieur.