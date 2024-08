Afrique: Clap de fin des JO de Paris 2024 sur une note positive du continent

Clap de fin des Jeux olympiques Paris 2024 le dimanche 11 août 2024 sur une note positive pour l'Afrique qui a obtenu un total de 39 médailles. En effet, le continent a surpassé les 37 obtenues lors des Jeux de Tokyo 2020.

Avec 12 médailles en argent, 13 en or et 14 en bronze, le Kenya à elle seule a récolté 4 or, 2 argent et 5 bronze, ce qui lui a valu un total de 11 médailles et occupe la tête de liste du continent. Ainsi, l'Afrique bat son record historique des JO de Pékin 2008 où elle avait remporté 12 médailles d'or.

Cette 33éme édition des JO a été un tremplin pour le continent, car les athlètes africains ont parvenu à relever des défis majeurs qui auront un tournant décisif sur l'évolution de leur carrière.

Le Kenya, une nation bien connue pour ses exploits en athlétisme a confirmé sa suprématie avec l'athlète Faith Kipyegon qui a marqué l'histoire en remportant une troisième médaille d'or consécutive sur 1 500 mètres, un exploit inédit qui la place parmi les plus grandes légendes de l'athlétisme.

La révélation africaine de ces Jeux de Paris 2024 fut l'athlète botswanais Letsile Tebogo qui a remporté la médaille d'or de la finale du 200 mètres, avec un chrono de 19"46 secondes, devenant le premier africain à s'imposer sur cette distance.

A cet effet, il est rentré dans l'histoire des Jeux olympiques en devenant le premier athlète africain à décrocher l'or olympique sur 200 m. Tebogo a ainsi battu le record africain sur cette distance et offre à son pays sa première médaille d'or de son histoire.

Il a également participé à l'obtention d'une 2ème médaille olympique en s'offrant une 2éme place lors de la finale du relais 4x400 mètres hommes.

Il y'a aussi la boxeuse algérienne Imane Khelif qui a obtenu une 2ème médaille d'or pour son pays devenant ainsi, la première boxeuse algérienne sacrée aux JO. Après moult préjugés et harcèlements subie par la championne, elle décrochera haut la main l'or faisant taire ses détracteurs.

Cependant, après son sacre, la boxeuse Imane Khelif a décidé de mener un nouveau combat, « celui de la justice, de la dignité et de l'honneur », a-t-elle fait savoir par l'intermédiaire de son avocat, Me Nabil Boudi, dans un communiqué publié le samedi 10 août.

Selon le même communiqué, « l'enquête pénale déterminera qui a été à l'initiative de cette campagne misogyne, raciste et sexiste mais devra aussi s'intéresser à celles et ceux qui ont alimenté ce lynchage numérique ». Le harcèlement inique subi par la championne de boxe restera la plus grosse tâche de ces Jeux olympiques", poursuit la même source.

Par ailleurs, la performance de l'équipe féminine de basketball du Nigéria a été un fait marquant des JO avec sa qualification aux quarts de finale. Pour la première fois, une équipe africaine atteint ce stade de la compétition sous la houlette de Rena Wakama, première femme entraîneuse à remporter un titre d'Afrobasket.

La victoire historique des D'Tigress contre l'Australie n'aura pas suffi car, elles ont été éliminées en quart de finale par le numéro 1 mondial du basketball, les Etats-Unis sur un score de (74-88). Malheureusement, la stratégie et le dynamisme de la jeune technicienne du Nigéria n'aura pas été efficace pour faire face aux américaines qui surfaient sur une séquence de 58 matchs sans défaite.

Ces 16 jours de compétitions ont été un moment de partage et de joie entre athlètes et spectateurs dans une atmosphère solaire de Paris, lançant le relais à Los Angeles qui abritera les prochaines Jeux Olympiques en 2028.