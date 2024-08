Niger: Coopération régionale- Le Premier ministre nigérien en visite officielle en Algérie

Le Premier ministre, ministre de l'Economie et des Finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, est arrivé dimanche soir à Alger pour une visite officielle à la tête d’une importante délégation ministérielle, selon un communiqué de son cabinet. Rapporte l’Agence nigérienne de presse( Anp), un media d’Etat.

Selon cette agence, le Premier ministre nigérien a été accueilli à l’Aéroport international Houari-Boumediene par le Premier ministre algérien, M. Nadir Larbaoui, qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf, du ministre de l’Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, et du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le Général-Major Mohamed Salah Benbicha, précise le communiqué.

La délégation nigérienne, quant à elle, est composée, outre le Premier Ministre, du Ministre d'État, Ministre de la Défense Nationale, le Général de Corps d'Armée Salifou Mody, du Ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le Colonel-Major Abdourahamane Amadou, du Ministre des Transports et de l'équipement, le Colonel-Major Salissou Mahaman Salissou, du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'Extérieur, Monsieur Bakary Yaou Sangaré.

Le ministre, directeur de cabinet du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Dr Soumana Boubacar et le ministre de la communication, des postes et de l'économie mesmérique, Sidi Mohamed font également partie de la délégation du Premier Ministre Lamine Zeine.

Entre l’Algérie et le Niger la gestion des migrants fait souvent grincer des dents. Le Monde Afrique rappelle qu’en Avril 2024, les autorités nigériennes ont convoqué mercredi l’ambassadeur d’Algérie à Niamey pour protester contre la campagne d’expulsion à la frontière entre les deux pays. Un signe d’émancipation de la junte face à son influent voisin septentrional.