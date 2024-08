Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a invité les étudiants en vacances et d'autres à participer à l'initiative 5 millions de codeurs

Addis Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a invité tous les étudiants en vacances, les jeunes professionnels et ceux qui souhaitent s'épanouir personnellement et avoir un impact positif au niveau local et au-delà à participer à l'initiative 5 millions de codeurs, le projet de renforcement des capacités à grande échelle pour la jeunesse du pays.

Il convient de rappeler que le Premier ministre a lancé l'initiative 5 millions de codeurs éthiopiens le 23 juillet 2024. L'initiative, mise en oeuvre grâce à la collaboration entre les gouvernements des Émirats arabes unis et éthiopien, vise à fournir une formation en codage en ligne à 5 millions de jeunes dans tout le pays.

Cette stratégie tournée vers l'avenir aspire à transformer l'Éthiopie en un pôle de progrès technologique et de croissance économique, positionnant le pays pour réussir dans un monde de plus en plus numérique. La formation se concentre principalement sur la programmation Web, le développement d'applications basées sur Android, la science des données et les compétences numériques fondamentales en intelligence artificielle.

Le Premier ministre a affirmé aujourd'hui sur les réseaux sociaux que dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, l'apprentissage continu et le développement des compétences sont plus importants que jamais.

En outre, il a invité tous les étudiants en vacances, les jeunes professionnels et ceux qui souhaitent s'épanouir personnellement et avoir un impact positif au niveau local et au-delà à participer à l'initiative. « L'initiative 5 millions de codeurs a été lancée pour vous aider à garder une longueur d'avance, quel que soit votre stade de carrière ou vos objectifs. Que vous cherchiez à améliorer vos compétences actuelles, à apprendre quelque chose de nouveau ou à vous préparer à des opportunités futures, cette initiative est conçue pour vous », a expliqué le Premier ministre.

Il a également vivement encouragé toutes les personnes impliquées dans le renforcement des compétences en Éthiopie - incubateurs, accélérateurs, universités et autres - à adopter pleinement cette initiative. « La force de notre nation réside dans votre croissance », a souligné Abiy.