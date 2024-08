Ethiopie: L'initiative de l'empreinte verte contribue considérablement à la couverture forestière du pays - Ministre Fitsum

Addis Abeba — L'empreinte verte a contribué de manière significative à l'augmentation de la couverture forestière nationale, a révélé la ministre de la planification et du développement, Fitsum Assefa.

En juin 2024, le rapport sur la couverture forestière de l'Éthiopie a été publié, qui indique qu'en 2023, sa couverture forestière était passée de 17,2 pour cent en 2019 à 23,6 pour cent. S'exprimant lors d'une table ronde de haut niveau sur l'initiative, Fitsum a déclaré que l'initiative a eu des impacts positifs en termes de couverture forestière et d'efforts de réhabilitation de l'environnement.

Les avantages de l'initiative pour un héritage vert sont multiples et transcendent les pays voisins et le monde en général, a-t-elle expliqué. Le ministre a en outre souligné que la détermination et l'engagement du gouvernement sont fermes dans la construction d'une économie résiliente au changement climatique.

L'Éthiopie a encouragé les pays africains à se joindre à sa campagne de plantation d'arbres en fournissant des plants d'arbres, a rappelé le ministre, exhortant la communauté internationale à soutenir les efforts concrets de l'Éthiopie.

Rappelons que l'Éthiopie a poursuivi avec diligence un programme de plantation annuel dans le cadre de l'Initiative Green Legacy, lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed au cours des cinq dernières années.

Conformément au plan ambitieux du pays visant à planter 50 milliards d'arbres, l'Éthiopie devrait planter 7,5 milliards d'arbres cette année, a-t-on indiqué. Le représentant national du Global Green Growth Institute (GGGI), Okechukwu Daniel Ogbonnaya, a déclaré pour sa part que l'initiative de l'héritage vert est louable et constitue un grand facteur de motivation pour l'action climatique et que le résultat a été partagé avec d'autres pays.

Il a souligné la nécessité pour les pays voisins d'imiter ce que l'Éthiopie a lancé en matière d'efforts de développement vert à travers l'initiative de l'héritage vert. Le représentant du pays a apprécié les efforts continus de l'Éthiopie pour restaurer, conserver, améliorer la forêt et créer une gestion durable du paysage dans son ensemble.

Selon lui, cet effort améliorerait les biens et services forestiers qui ont des valeurs sociales, économiques et environnementales cruciales pour le développement de l'Éthiopie. "La réalisation de l'initiative pour un héritage vert doit être non seulement ponctuelle, mais il doit y avoir une documentation des leçons et une codification. Je devrais également servir de leçon à partager avec tous les différents partenaires du pays, mais aussi de la région et du monde", a félicité Daniel.

Une table ronde de haut niveau sur l'héritage vert et ses conséquences sur le changement climatique est en cours aujourd'hui à Addis-Abeba. De hauts responsables du ministère de l'Agriculture, du Développement forestier éthiopien, de l'Institut des sciences spatiales et géospatiales et des partenaires de développement participent à la table ronde de haut niveau.