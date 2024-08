Congo-Kinshasa: La ministre Ayeganagato appelle à l'engagement des jeunes pour la paix au pays

A l'occasion de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, lundi 12 aout, la ministre congolaise de la Jeunesse et Eveil patriotique, Noëlla Ayeganagato, a appelé à l'implication de tous les jeunes dans le processus de paix durable en RDC.

« Les défis sont énormes. Mais de part notre éveil patriotique, nous les révèlerons ensemble », a estimé la ministre de la Jeunesse, dans un message adressé aux jeunes congolais.

Elle a invité les jeunes à compter sur eux-mêmes et au changement de mentalité. « Je crois fermement que nous avons les talents, les aptitudes et la résilience nécessaires pour impacter positivement notre présent et notre futur », a-t-elle poursuivi.

La ministre Ayeganagato s'est engagée à inscrire au centre de ses actions « la création de richesses à travers l'entreprenariat, la production et la consommation locales, la mise en place des solution numériques pour faciliter notre quotidien, la protection de notre environnement et l'inclusion des minorités et jeunes vulnérables ».

Elle a par ailleurs annoncé le lancement prochain de la campagne d'éveil patriotique dénommée : « Topesa RDC chance », accessible à tous dans toutes les langues du pays.