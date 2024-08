Sénégal: La Commission Exécutive du CIO décerne l'Ordre Olympique au sénégalais Mamadou Diagna Ndiaye

Le président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, a obtenu une distinction olympique honorifique lors de la dernière journée de la 142ème Session du Comité International Olympique (CIO) qui s'est tenue le 10 août 2024 à Paris.

Bien que la délégation sénégalaise ne puisse obtenir de médailles durant les épreuves sportives olympiques, celle-ci se voit être mise au-devant de la scène internationale olympique, grâce à l'abnégation, l'apport et le soutien stratégique de son président du comité olympien et sportif, M. Mamadou Diagna Ndiaye.

Il a reçu des mains du président du CIO, Thomas Bach, le titre de l'Ordre Olympique en Argent, qui est la plus haute distinction décernée par ledit comité à des personnes ayant défendu des valeurs olympiques en rendant des services exceptionnels au développement du sport et de leur mouvement.

Dans cette même ligne, il a reçu les remerciements et la reconnaissance de cette instance sportive via le discours de son altesse La Princesse Nora du Liechtenstein, membre du comité protocolaire. « C'est un honneur pour moi de remercier M. Mamadou Ndiaye, qui a depuis des décennies, mis toute son énergie et son enthousiasme à la cause olympique et à ses valeurs. Même avant d'œuvrer à nos côtés au CIO pendant huit ans, il avait déjà ses convictions bien ancrées au service de son pays, le Sénégal, et du mouvement Olympique », a-t-elle déclaré.

Un moment historique pour l'actuel président du CNOSS qui n'a pas caché ses émotions.

Selon lui, « au-delà de la signification personnelle qu'elle a pour moi, et de l'émotion qu'elle suscite, je vois dans cette distinction et dans l'heureuse conjonction des symboles qui l'accompagnent, un appel à célébrer la puissance du sport et son pouvoir, d'unir, d'inspirer et de transformer le monde ». En effet, « vivre sa passion est en soi un privilège dont je serai à jamais redevable au CIO, la vivre au sommet de l'Olympe, en être récompensé est un moment magique, que j'accueille avec une très grande fierté », a-t-il ajouté.

Natif de la ville de Saint-Louis au nord du Sénégal, ce polymathe des affaires souvent discret a acquis une notoriété sans paraître. Il incarne un personnage emblématique à la fois dans les milieux économiques, les banques d'où il provient, ou encore au sein la politique avec à la clé un puissant carnet.

Grâce à son réseautage, M. Mamadou Diagna Ndiaye ouvre les portes aux investisseurs, qu'il courtise dans le but d'initier de grands projets. Ainsi, c'est au compte de cette nouvelle distinction honorifique que ce membre du CIO depuis 2015, offre des meilleures perspectives pour la désignation du Sénégal comme étant le premier pays africain à recevoir les JO de la jeunesse en 2026.