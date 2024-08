Cote d'Ivoire: Patrimoine immobilier de l'État- Un recensement lancé pour mettre à jour le fichier de 48 000 biens

Le recensement du patrimoine immobilier de l'État en Côte d'Ivoire et à l'étranger 2024-2025 portant sur la mise à jour du fichier des biens immobiliers estimés à 48 000, a été lancé le lundi 12 août 2024 à Abidjan-Plateau, par le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo. A appris allafrica.com. Le projet se déroule en deux phases. La première phase, d'une durée de douze mois, couvrira les deux Districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, les 12 chefs-lieux de Districts, ainsi que les villes de plus de 200000 habitants, à savoir Divo, Soubré, Duékoué et Bouaflé. La seconde phase, d'une durée d'un an également, se déroulera dans les autres localités du pays et à l'étranger. Ces précisions ont été données par le directeur général de la Société nationale de Gestion du Patrimoine immobilier de l'État (Sonapie), Kaladji Diabaté, dont la structure supervise la mise en œuvre du projet. À en croire Kaladji Diabaté, il s'agit, à terme, d'établir une cartographie précise avec une identification détaillée des biens immobiliers de l’Etat.

« En connaissant mieux nos actifs, nous pourrons élaborer des stratégies plus efficaces pour leur gestion, leur entretien et leur valorisation. Nous pourrons également identifier les opportunités de développement et d'investissement, contribuant ainsi à la croissance économique de notre pays », a expliqué Moussa Sanogo. Il faut noter que parallèlement à l'opération de recensement, s'exécutera un autre projet relatif à la sécurisation juridique du patrimoine immobilier de l'Etat.