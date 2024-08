Soudan: Notre Chargé d'Affaires à Kigali - La visite du Président du CTS a été fructueuse

Kigali, 12 août 2024 (SUNA) - L'Ambassadeur Khaled Musa Dafallah, Chargé d'Affaires de l'Ambassade du Soudan au Rwanda a déclaré que la visite du Président du Conseil de Souveraineté et Commandant en Chef des Forces Armées, le Général Abdel Fattah Al-Burhan au Rwanda a été fructueuse et constructive, indiquant que le président Al-Burhan a reçu un grand accueil populaire de la part des supporters rassemblés au stade de Kigali.

L'ambassadeur Khaled a expliqué dans un communiqué de presse que le président du Conseil souverain a tenu un certain nombre de réunions avec les chefs de certains pays lors de la célébration de l'investiture du président du Rwanda. Il a également rencontré le ministre égyptien des Affaires étrangères, indiquant que la réunion a abordé les relations bilatérales entre les deux pays et les défis auxquels sont confrontés les Soudanais en Egypte, la partie égyptienne ayant promis de surmonter tous les obstacles auxquels est confrontée la présence soudanaise en Egypte. Il a également été convenu de coordonner les efforts régionaux et internationaux pour soutenir la cause du Soudan et de faire réussir les initiatives de paix. Une voie bilatérale commune a été convenue pour confirmer la souveraineté du Soudan et soutenir ses institutions nationales.

Le Chargé d'Affaires de l'Ambassade du Soudan au Rwanda a déclaré que le Président du Conseil Souverain a conclu sa visite au Rwanda par une longue réunion avec le Président rwandais Paul Kagame, où il lui a informé de l'évolution de la situation au Soudan, notamment de l'agression mené par certains pays et par des mercenaires, et par la rébellion menée par la milice terroriste Forces du Support Rapide (FSR) qui bombarde les villes et hôpitaux, détruit les infrastructures et son ciblage systématique des civils.

%

Il lui a également informé des efforts du Soudan pour acheminer l'aide humanitaire aux zones touchées par le conflit, soulignant la coopération du Soudan avec toutes les organisations travaillant dans le domaine humanitaire afin de fournir de la nourriture à ceux qui en ont besoin, indiquant que le Président du Conseil souverain a répondu à tous des allégations et des accusations infondées concernant l'obstruction du gouvernement au travail humanitaire.

Il a également informé le président rwandais de la manière dont le gouvernement soudanais gère toutes les initiatives visant à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan, soulignant que le Soudan ne participera à aucune initiative dépourvue des éléments de base stipulés dans la Déclaration de Djeddah signée le 11 mai 2023, qui sont le retrait des milices terroristes de soutien rapide des biens civils et des maisons des citoyens. De même, aucun pays ayant participé à l'agression contre le Soudan n'a à participer aux efforts de médiation. Soulignant que le Soudan est ouvert à toutes les initiatives qui servent la cause du peuple soudanais et réalisent ses aspirations à la paix et à la stabilité.