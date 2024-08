Ile Maurice: Strategia entre en partenariat avec le groupe bancaire suisse Syz

Pour le gestionnaire de patrimoine local, avoir une touche helvétique réputée par son efficacité dans le domaine financier et monétaire constitue une excellente occasion d'ajouter de la valeur à ses opérations. Par ailleurs, Maurice offre au groupe Syz, un excellent tremplin pour renforcer sa visibilité dans la région.

Ce partenariat concrétisé le 8 août permet désormais à Strategia, l'une des principales sociétés de gestion de patrimoine à Maurice, de bénéficier de l'appui stratégique de Syz, un groupe porteur d'un héritage d'excellence en gestion bancaire ou financement propre d'un pays qui a fait ses preuves en raison de sa performance dans la gestion de portefeuilles et de fonds d'investissement ainsi que pour ses produits et services offerts par une banque privée.

Pour Strategia, il s'agit d'un partenaire idéal pour l'aider à renforcer et enrichir ses services déjà offerts à ses clients, grâce à l'expertise, l'expérience et la réputation de Syz en propositions de solutions d'investissement et de gestion de patrimoine. Il s'agit d'une initiative que les cadres de Strategia n'ont pas manqué de saluer. «La concrétisation de ce projet avec un partenaire d'une telle envergure et d'une telle réputation, avance Dilshaad Bundhun, est une démarche stratégique nécessaire. Nous aurons désormais, à nos côtés, un partenaire qui a démontré tant par sa compétence que par sa performance son statut en tant que prestataire de services en termes de propositions de solutions de placement soutenu par une approche méthodique et taillée à la mesure de la demande et des besoins de ses clients.»

Pour Didier Merle, ce partenariat est une garantie qui ne peut qu'inciter les employés de Strategia à donner le meilleur d'eux-mêmes. «Il n'est point nécessaire de préciser que leur expertise en gestion de patrimoine va permettre à notre société d'ajouter une valeur inestimable à toute la panoplie de services qu'elle offre déjà que ce soit quantitativement ou qualitativement.»

Pour le groupe helvétique, souligne Charles-Henry Monchau, Chief Investment Officer de la banque Syz, la juridiction mauricienne n'a pas été choisie au hasard. Elle constitue une plateforme pouvant permettre à sa banque d'étendre sa visibilité sur le continent africain. «La réalisation de ce projet de partenariat, a-t-il fait ressortir, va nous permettre de renforcer davantage nos liens avec des pays du continent africain. Et du coup, créer les conditions pour que Syz Service, un segment qui propose des solutions qui permettront aux gestionnaires de patrimoine indépendants et à ceux chargés d'administrer des actifs de disposer, avec l'entrée en scène de notre banque, d'un facteur qui peut assurer la relance de leur stratégie en proposition de valeurs et soutenir la réalisation de projets d'investissement taillés sur mesure selon les objectifs du demandeur. Maurice, selon les données du dernier rapport de Henley & Partners sur le monde de la richesse sur le continent africain, figure en sixième position des pays du continent africain avec le nombre le plus élevé de High Net Worth Individuals, au niveau des richesses personnelles accumulées.»

Perspectives de développement

Pour lui, le choix d'un partenaire sur le territoire mauricien est indispensable par rapport à la quête de Syz de rayonner dans cette région du monde. «En raison des perspectives prometteuses de développement de son économie et le potentiel de ce pays de faire de la croissance et de la mobilité, ce sont des objectifs tout à fait réalisables», a-t-il expliqué. «Maurice et le continent africain disposent d'opportunités significatives de rassurer les promoteurs spécialisés dans le développement de projets d'investissement que leurs initiatives déboucheront sur les objectifs prédéterminés.

Point n'est besoin de souligner que le recours aux services offerts par le pôle d'externalisation de notre société au profit d'une entité de la trempe de Strategia dont la réputation s'est solidement établie dans son secteur d'activité va contribuer à renforcer notre stratégie qui consiste à faire en sorte que notre enseigne recueille la reconnaissance et le niveau de confiance auxquels elle a droit dans cette partie du monde.»

Outre son implantation dans le secteur bancaire, Syz, qui est un patrimoine familial, évolue sur le marché des capitaux avec ses filiales, Syz Capital et Syz Asset. Le principal objectif de Syz Capital consiste à offrir aux investisseurs l'accès à des plateformes alternatives d'investissement comme celle du marché privé qui favorise la mise en place de ce type d'investissement. Avec l'appui de Syz Asset Management, il est tout à fait possible de tirer profit d'un large choix de services financiers. Car la mission principale de Syz Asset Management consiste à assurer la gestion d'actifs appartenant aux institutions suisses spécialisées dans les investissements, à travers le recours à l'achat d'obligations ou à celui d'instruments financiers propres au marché monétaire.