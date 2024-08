Congo-Brazzaville: Communication - Edition inaugurale de 'La quinzaine du gouvernement'

Le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla, a officiellement lancé "La quinzaine du gouvernement" le 12 août, à Brazzaville. Celle-ci se veut un cadre interactif d'échange avec la presse sur l'action de l'exécutif, mieux des sujets brûlants de l'actualité nationale, chaque deux semaines.

"La quinzaine du gouvernement" traduit l'engagement de l'exécutif à communiquer davantage sur ses actions politiques, économiques, sociales, diplomatiques... « Elle vous donnera des outils institutionnels officiels nécessaires nous permettant ensemble d'échapper à la dictature des fake-news, des interprétations subjectives et parfois mensongères », a expliqué le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungala, dans son mot liminaire avant la phase de questions-réponses avec des journalistes de différents médias nationaux et internationaux.

Pour cette édition inaugurale, les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'actualité. Le nouveau découpage administratif du pays avec la création de nouveaux départements ; l'opération coup de poing dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens mise en oeuvre par la police et la gendarmerie ; la lutte contre la vie chère ; la transmission des accords avec le Rwanda sur les terres au Parlement, le non versement de la redevance audio-visuelle, la liste n'est pas exhaustive.

Salle de presse

Le lancement de "La quinzaine du gouvernement" a également été l'occasion d'inaugurer la nouvelle salle de presse du ministère de la Communication et des Médias. « Ce lieu permettra aux journalistes de disposer d'un cadre de travail commun, vous et nous. Ce cadre, considérez-le dès à présent comme notre maison commune. Vous trouverez ici, au fur et à mesure du temps, toutes les commodités numériques les plus pointues, l'information, la documentation vous permettant de faire votre travail avec objectivité », a déclaré le ministre Thierry Lézin Moungalla, s'adressant aux journalistes avec lesquels il s'est donné rendez-vous pour la prochaine quinzaine du gouvernement.