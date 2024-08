Ile Maurice: La guerre larvée Jugnauth-Nazurally

Le duel à distance entre le Premier ministre, Pravind Jugnauth, et le deputy speaker, Zahid Nazurally, semble ne pas s'arrêter. Les deux hommes étaient invités à une cérémonie, dimanche, organisée par la Mauritius Sanatan Dharma Federation, mais le deputy speaker s'est éclipsé peu après l'arrivée du chef du gouvernement. Toutefois, le président de cette fédération, Bhojraj Ghoorbin, a une autre version de l'histoire. Zahid Nazurally, explique-t-il, s'était excusé dès son arrivée.

Indépendamment de cet incident, tout laisse croire qu'il y a une guerre larvée entre les deux hommes et elle s'est intensifiée depuis que Pravind Jugnauth a nommé Adrien Duval comme speaker après la démission de Sooroojdev Phokeer. D'ailleurs, à l'annonce de la nomination d'Adrien Duval comme speaker, Zahid Nazurally n'a pas caché sa déception à son entourage, considérant ce geste comme une humiliation. De plus, lors de la cérémonie de prestation de serment d'Adrien Duval, qui s'est déroulée en pleine agitation, le deputy speaker a quitté son siège pour parler avec des membres de l'opposition qui n'avaient pas eu accès au Parlement.

D'ailleurs, le deputy speaker n'a pas hésité à rappeler le Premier ministre à l'ordre au Parlement lors des débats sur la motion de blâme contre le speaker le 5 août. Pravind Jugnauth avait sollicité son intervention alors même qu'Arvin Boolell, le leader de l'opposition, parlait de la participation d'Adrien Duval aux activités politiques. Cela a été une des rares fois où le chef du gouvernement soulevait un point de droit au Parlement pour dire que son adversaire ne pouvait pas soutenir ses accusations. «No, no, do not crosstalk! I have got your point rightly, but that was his statement. Let us see if he proves. If he does not prove, I will stop», a réagi le speaker adjoint, rejetant les protestations de Pravind Jugnauth, tout en donnant la liberté à son adversaire de s'exprimer.

Sooroojdev Phokeer n'a jamais eu le cran de désobéir au chef du gouvernement. Il semblerait que la position ferme de Zahid Nazurally ait été considérée comme un affront par le Premier ministre qui en aurait parlé à Ivan Collendavelloo, le leader du Muvman Liberater (ML). Le leader du Mouvement militant mauricien, Paul Bérenger, n'a pas manqué de saluer sa prise de position lors du meeting à La Louise, dimanche.* «Je tiens à saluer le deputy speaker, Zahid Nazurally, qui leur a tenu tête»*, a-t-il déclaré.

L'ostracisation de Zahid Nazurally ne date pas d'hier. Il avait écrit ceci sur sa page Facebook en avril 2023 : «Pour la transparence, je tiens à préciser que je n'ai effectué aucun voyage aux frais des contribuables.» Il voulait faire comprendre qu'il n'avait jamais profité de voyages officiels en tant que deputy speaker, mais que c'était Sooroojdev Phokeer qui dirigeait les délégations des parlementaires. Il y avait même un moment pendant lequel il ne pouvait même pas présider les débats parlementaires. D'ailleurs, il n'avait pas présidé l'exercice d'examens de donation budgétaires bien qu'il fût présent au Parlement en juillet. Cette tâche avait été confiée à Vikash Nuckcheddy, Deputy Chairperson of Committees

De plus, comment ne pas mentionner la déclaration de Zahid Nazurally tenue à Melrose en mars dans le cadre de la fête de l'Indépendance. «Mo koz seki ena lor mo leker. Fer 56-z-an lindepandans. 56-z-an lindepandans vedir ki ninport ki fami kapav vin Premie minis sa pei-la. Apre 56-z-an lindepandans, ena zis de fami vinn Premie minis. An 56 banane, ena zis de propriyeter», avait-il déclaré. Il nous revient que depuis la nomination d'Adrien Duval au poste de speaker de l'Assemblée nationale, Zahid Nazurally a même pris ses distances du ML pour ne l'avoir pas soutenu et il n'a pas participé aux réunions du bureau politique de ce parti depuis.

Il ne répond pas aux appels téléphoniques de son leader et d'autres membres de son parti non plus, ni de ceux des parlementaires du gouvernement et encore moins de ceux de l'opposition avec lesquels il avait une relation cordiale.

Nous avons sollicité Ivan Collendavelloo pour une réaction. «Il ne répond pas à mes appels pour la simple raison que je ne l'ai pas appelé. Je vous dis aussi qu'il participe aux activités du ML. Il n'y a pas de malaise avec Zahid Nazurally. Ce sont les journalistes qui perdent la tête avec l'approche des élections et ils doivent écrire quelque chose. Concernant sa prise de position au Parlement, il n'a fait que son travail. Il a estimé que le Premier ministre était dans l'erreur. Concernant son départ de la fonction de la Mauritius Sanatan Dharma Federation, il faut lui poser la question. Je ne peux pas répondre pour lui», nous a-t-il répondu.

Zahid Nazurally n'a pas répondu à nos appels.

«Nazurally nous avait avisés de son départ»

Bhojraj Ghoorbin, le président de la Mauritius Sanatan Dharma Federation, affirme que c'est lui qui avait accueilli les invités à la porte dimanche. «Il m'avait dit : 'Misie Ghoorbin sori, mo bizin sove boner.' La première rangée était réservée aux ministres et aux religieux. Comme il devait partir tôt, je l'ai mis à la deuxième rangée avec d'autres élus et invités. Je lui ai même donné une place près de la porte pour qu'il puisse partir sans déranger personne. Il n'y a eu aucun incident. Il est parti parce qu'il devait partir tôt», insiste-t-il.