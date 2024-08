Ile Maurice: Kimberley Le Court-Pienaar 8e à l'issue du sprint final

Kimberley Le Court-Pienaar a réussi ses débuts dans le Tour de France Femmes. Lundi, à l'issue de la première étape, la Mauricienne a pris la huitième place à l'issue du sprint final dans le même temps que la Néerlandaise Charlotte Kool (2h47:40).

La troisième édition du «Tour de France avec Zwift» a débuté avec une étape plate entre Rotterdam et La Haye sur une distance de 123 kilomètres. C'était la première fois de sa courte histoire que la Grande Boucle féminine s'élançait de l'étranger. Cette étape inaugurale promettait un sprint massif royal pour attribuer le premier maillot Jaune de la semaine. Alors qu'on attendait un duel au sommet avec Lorena Wiebes (Team SD Worx - Protime), Charlotte Kool (Team dsm-firmenich PostNL) a profité d'un problème mécanique de sa grande rivale dans le dernier kilomètre pour triompher à domicile avec quelques longueurs d'avance sur la Finlandaise Anniina Ahtosalo (Uno-X Mobility) et l'Italienne Elisa Balsamo (Lidl-Trek). Kimberley Le Court-Pienaar termine dans la foulée, à une très bonne huitième place.

«Ça a été une journée très mouvementée. J'ai eu l'impression de participer à une course de critérium. L'objectif principal pour moi était de rester sur mon vélo et d'éviter les chutes et autres soucis. Je suis contente d'avoir réussi à obtenir un résultat à la fin», a confié notre compatriote après coup.

%

Heureusement que la double championne de Maurice 2024 n'a pas été prise dans la grosse chute survenue à 70 km de l'arrivée en plein coeur du peloton. Celles qui l'ont été n'ont pas été sérieusement touchées.

Sinon, cette première étape a logiquement été contrôlée par les équipes de sprinteuses. Elles ont endigué les rares et timides offensives. Pour récapituler, Charlotte Kool endosse le maillot Jaune et grâce aux bonifications, possède quatre secondes d'avance sur Ahtosalo et six sur Balsamo. Kimberley Le Court-Pienaar est donc huitième à 10 secondes.

Aujourd'hui, deux (demi) étapes sont au programme. Le matin, il y aura 69,7 km à parcourir entre Dordrecht et Rotterdam et dans l'après-midi un contre-la-montre individuel de 6,3 km dans les rues de Rotterdam.