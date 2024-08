Ile Maurice: Une Française interpellée avec du haschisch dans sa valise

Les autorités douanières ont procédé à l'arrestation d'une Française à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, lundi 12 août. Orane Drissi, une jeune femme de 24 ans, a été interceptée après que les agents de la section anti-narcotiques de la Mauritius Revenue Authority (MRA) ont découvert 3,03 kilogrammes de drogue dissimulés dans le double fond de ses bagages enregistrés.

Originaire de Béziers, en France, Orane Drissi avait embarqué sur le vol MK 015 en provenance de Paris-Charles de Gaulle. À son arrivée à Maurice, elle a été ciblée par les autorités en raison d'indicateurs de risque identifiés lors du profilage et du contrôle des passagers. Une fouille approfondie de ses bagages a révélé deux colis rectangulaires, enveloppés de plastique transparent et de ruban adhésif. Ces colis, étiquetés «AB+» et «Banana Sherbet», étaient cachés dans le double fond d'une valise noire.

La valeur marchande estimée de ce haschisch s'élève à environ Rs 15 150 000. L'opération, menée par une équipe spécialisée comprenant des officiers du COII (Customs and Other Illegal Imports), ainsi que des agents de l'ADSU (Anti-Drug and Smuggling Unit), a permis cette saisie significative.

Orane Drissi a été placée en détention provisoire et devrait comparaître prochainement devant la justice pour répondre aux accusations portées contre elle. Les investigations se poursuivent pour déterminer si elle faisait partie d'un réseau plus vaste de trafiquants de drogue, ou si elle agissait seule. Les autorités continuent d'examiner les détails de son voyage et de ses contacts à Maurice.