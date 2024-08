Ile Maurice: Les subtilités des chiffres

L'annonce a été faite en grande pompe. Pour pallier les distorsions causées par l'augmentation de salaire minimum en janvier 2024, les fonctionnaires et les employés du secteur privé touchant jusqu'à Rs 50 000 auront une augmentation. Cependant, le calcul ne semble pas si simple.

Tout d'abord, la date du paiement diffère entre le secteur privé et le secteur public. Dans les deux cas, le réajustement prend effet à partir du mois de juillet. Lors de la conférence de presse, Anjiv Ramdhany, ministre de la Fonction publique, a fait savoir que les fonctionnaires et employés des corps paraétatiques toucheront cette augmentation sur leur salaire de septembre. Ils auront donc deux mois d'arrérages. Pour rappel, ils toucheront 5 % d'augmentation sur le Master Salary Scale du rapport du Pay Research Bureau (PRB) de 2021.

Arrérages Quant aux employés du secteur privé, ce paiement devra se faire sur le salaire du mois d'août, ce qui fait qu'ils n'auront qu'un mois d'arrérages.

Concernant les corps para-étatiques qui ne sont pas régis par le PRB, comme le secteur du port, une réunion est prévue entre le syndicat et les autorités aujourd'hui pour une clarification de la situation. Toujours est-il que, selon Deepak Benydin, président de la Fédération of Parastatal Bodies and Other Unions, il y a certains corps comme la Mauritius Housing Corporation, même s'ils ne sont pas régis par le PRB, suivent les recommandations, mais appliquent le plafond de revenus de Rs 50 000 du secteur privé.

Sollicité, le ministère de la Fonction publique a renvoyé à l'annonce d'Anjiv Ramdhany lors de la conférence de presse. «La proposition d'augmentation sera appliquée dans son intégralité à la fonction publique, aux départements tombant sous le gouvernement, ainsi qu'aux corps paraétatiques», avait déclaré le ministre. Par conséquent, explique-t-on, tous les corps para-étatiques, y compris le port, relèvent du gouvernement et sont donc concernés. Le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, a expliqué que pour faire le calcul pour déterminer le montant de l'ajustement une formule a été élaborée. Il s'agit du salaire de décembre plus Rs 4 925, et, de cette somme, le salaire de janvier est déduit.

La logique est que le salaire minimum est passé de Rs 11 575 à 16 500 en janvier. Donc, cette augmentation de Rs 4 925 doit être répercutée sur les salaires. Mais comme la compensation salariale accordée était de 10 % et plafonnée à Rs 2 000, elle doit être déduite des Rs 4 925. Ainsi, tous les employés qui gagnent entre Rs 20 000 et Rs 50 000 auront une augmentation de Rs 2 925, car leur compensation était de Rs 2 000. Quant à ceux qui gagnent moins que Rs 16 500, leur compensation se situera entre Rs 100 à Rs 600, car ils ont déjà eu une augmentation conséquente.

C'est pour les autres catégories que les chiffres sont plus difficiles à calculer. Alors que certains ont fait ressortir que les calculs de Soodesh Callichurn ne collent pas à la formule, le ministère du Travail a fait savoir que les calculs doivent aussi prendre en considération le temps de service.

Ainsi, une nouvelle grille de salaires pour le secteur privé a été établie, et les salaires des employés à partir du mois de juillet 2024 ont été mis à jour. Ci-après quelques exemples de nouveaux salaires pour les catégories touchant moins de Rs 20 000.