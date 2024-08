Congo-Brazzaville: Journée internationale de la jeunesse - Le pays met l'accent sur le renforcement de l'apprentissage numérique

Le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé, a déclaré lors du lancement des activités en lien avec la célébration de la Journée de la jeunesse que les contributions cruciales des jeunes dans ce processus de transformation confortent la démarche du gouvernement et de ses partenaires tant techniques que financiers à accompagner les projets innovants portés par les jeunes.

Le ministre en charge de la Jeunesse a expliqué que pour répondre à l'attente des jeunes, l'amélioration de l'employabilité requiert l'acquisition de nouvelles compétences. « C'est pourquoi, depuis le mois de février, le gouvernement, en partenariat avec l'Unicef et Airtel Congo, a opérationnalisé des laboratoires d'apprentissage numérique à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, dans le cadre du renforcement du système éducatif par le développement de l'apprentissage numérique », a fait savoir Hugues Ngouélondélé.

Il a souligné qu'il sera prochainement opérationnalisé une application web qui permettra aux jeunes d'être capables de faire, en ligne, toutes les démarches requises pour leur accès à un emploi décent, s'inscrivant ainsi dans le processus de numérisation de l'Agence congolaise pour l'emploi.

La célébration de cette journée sera également ponctuée par une série d'ateliers qui permettront de découvrir certaines initiatives mises en oeuvre par le gouvernement et ses partenaires en faveur des jeunes.

%

Profitant du lancement des activités à l'occasion de cette journée, le ministre a invité les jeunes à une participation active dans les ateliers, pour une appropriation des outils nécessaires pour leur développement.

« Les jeunes du monde entier ont besoin d'espaces sûrs pour s'exprimer librement et réaliser leurs rêves. Des espaces publics, citoyens, physiques et numériques. Plus de 400 millions de jeunes vivent actuellement dans des zones touchées par un conflit armé ou une violence organisée. Des millions d'autres sont victimes de privations, de mauvais traitement, d'actes de harcèlement ou d'intimidation et d'autres violations de leurs droits. Les jeunes femmes et les filles sont particulièrement vulnérables, tout comme les jeunes réfugiés ou migrants, ceux qui vivent dans des situations de conflit ou de crise humanitaire... », selon Chris Mburu, qui a donné lecture du message du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, à l'occasion de cette journée.

Organisée par le Programme des Nations unies pour le développement, la Journée a eu pour thème « Des clics au progrès : les voies numériques des jeunes pour le développement durable ».