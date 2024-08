Congo-Brazzaville: Caisse publique

Le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé, a rappelé la semaine dernière aux responsables des douanes et des impôts leur mission de renflouer le Trésor public à travers la collecte des taxes afin de permettre à l'Etat de disposer des ressources nécessaires pour garantir son fonctionnement dans les meilleures conditions possibles.

Loin d'être une sommation, le rappel du ministre intervient au bon moment au regard des efforts déployés ces derniers mois par l'exécutif pour s'acquitter de ses charges régaliennes de façon régulière. Tandis que l'économie nationale se redresse peu à peu après les affres de la crise économique et sanitaire, le relèvement des recettes fiscalo-douanières est plus qu'un impératif.

Les directions générales des douanes et des impôts sont dès lors tenues de mouiller le maillot afin de relever le défi de maximiser les recettes publiques. Pour ce faire, elles doivent mettre en confiance leurs administrés et les contribuables, créer les conditions d'assurer la bonne collecte et la sécurisation des avoirs de l'Etat jusqu'à leur transfert au Trésor public.

L'objectif à atteindre n'est pas impossible, il suffit que les femmes et les hommes commis à la tâche se mettent au travail sans complaisance en évitant les comportements déviants et l'évasion fiscale, les exonérations fantaisistes et le détournement des deniers publics. De son côté, le gouvernement devra appliquer le triptyque une mission, un homme, les moyens. Avec une telle approche les intérêts de l'Etat seront garantis.