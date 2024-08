Afrique: Le dialogue politique intersoudanais se tiendra bientôt - Panel de haut niveau de l'UA

Addis Abeba — Le président du Panel de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan, Mohamed Ibn Chambas, a révélé que les Soudanais se préparent à mener un dialogue politique dès que des consultations suffisantes auront été menées avec des civils et des acteurs politiques critiques.

Les consultations en vue de la convocation du dialogue politique intersoudanais se sont achevées aujourd'hui à Addis-Abeba.

Les consultations de trois jours ont réuni des membres du mécanisme élargi de l'UA, le corps diplomatique, des représentants des forces politiques et civiles soudanaises, a-t-on indiqué.

Le président du Panel de haut niveau de l'UA sur le Soudan, Mohamed Ibn Chambas, a déclaré que l'objectif de ces consultations est de recueillir les points de vue des acteurs civils et politiques, notamment en tant que contribution au plan de dialogue politique intersoudanais.

« Le dialogue politique soudanais sera programmé dès que nous aurons mené des consultations suffisantes avec des civils et des acteurs politiques critiques. Et, espérons-le, dans les deux prochains mois », a-t-il révélé.

Le niveau de réponse à ce cycle de consultation a été encourageant et démontre la confiance de ces acteurs essentiels dans les efforts de l'UA/IGAD pour ramener le Soudan à l'ordre constitutionnel à travers le plan de dialogue politique inter-soudanais.

Cette réunion est une étape importante vers la réconciliation complète des différents acteurs de l'espace politique soudanais en vue de construire un processus qui conduira à une fin permanente de cette horrible guerre et au retour à une gouvernance constitutionnelle démocratique au Soudan, a-t-il noté.

« Nous devons avoir un processus soudanais et dirigé par les Soudanais qui soit inclusif. Nous nous engageons nous-mêmes à continuer à faire preuve de neutralité en tant que médiateurs et à attendre la réconciliation. Nous resterons transparents et nous resterons fidèles à ces principes fondamentaux tout au long du processus », a précisé le président.

L'envoyé spécial de l'IGAD pour le Soudan, Lawrence Korbandy, a déclaré que la réunion a représenté et continue de représenter le rôle de l'UA et de l'IGAD qui ont réuni les forces politiques et civiles pour pouvoir mener un dialogue intersoudanais global.

« Nous espérons donc que la crise politique soudanaise qui dure depuis longtemps prendra fin. Nous espérons que les membres et les représentants des forces civiles et politiques qui participent à la réunion ont fait la lumière sur cette question. Il est maintenant temps de mettre fin à cette guerre », a-t-il souligné.

En outre, l'envoyé a ajouté que la situation au Soudan exige que nous travaillions tous en permanence pour parvenir à la paix et à la stabilité dans le pays.

Il a réitéré qu'il s'agit d'une responsabilité historique, et qui est également une responsabilité morale entre l'IGAD et l'Union africaine, afin de résoudre les problèmes africains avec le continent africain.