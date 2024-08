Congo-Brazzaville: Semi / Marathon international de Brazzaville - Plus de 3000 coureurs attendus

La 19e édition du Semi-marathon international de Brazzaville (Smib) qui va se courir le 14 août, au boulevard Alfred-Raoul, connaîtra la participation de 3472 athlètes, a annoncé le comité de direction lors de la conférence de presse qu'il a animée le 12 août.

Un chiffre record, car c'est pour la première fois depuis sa création que la compétition dépasse la barre de 3000. Il est deux fois plus élevé par rapport à la dernière édition. « En 2023, le nombre d'inscrits était de 1095 dont 864 hommes et 206 femmes. Cette année, nous avons 3 472 athlètes dont 2809 hommes et 445 femmes », a justifié le comité de direction. Au niveau international, 71 hommes contre 20 femmes sont inscrits.

Fidèle à sa tradition, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) avait envoyé dix athlètes congolais pour une préparation de trois mois au Kenya dont cinq garçons et cinq filles sélectionnés sur la base des performances de la dernière édition. Accompagnés d'un entraîneur, ils ont séjourné au centre High Attitude training dans la ville d'Eldoret. Il a été, en effet, démontré que ceux qui travaillent en altitude quand ils viennent au bas de la mer réalisent toujours de bonnes performances.

« Nous essayons de mettre certains athlètes congolais au niveau des Kényans parce qu'il faut qu'on reconnaisse aujourd'hui qu'ils sont les plus forts au niveau africain », a estimé le comité de direction. Pour lui, connaître le parcours c'est bien mais le plus important reste la performance. La préparation au Kenya s'inscrivait dans le but de permettre aux Congolais de bénéficier des mêmes conditions de travail que les Kényans.

« La SNPC, le comité de direction et son partenaire Asel oeuvrent de concert pour améliorer les performances des coureurs nationaux et pour l'organisation de cette course de 21,100m de renommée internationale », précise la SNPC dans un communiqué de presse. Le cinquième garçon présent au Kenya, a -t-on appris, ne participera pas à la course pour cause de maladie.

L'histoire du Smib, faut-il le rappeler, remonte à 2001 lorsque le président de la République avait organisé le marathon de la paix pour fédérer la jeunesse congolaise, lui donner une âme citoyenne et civique, et l'amener au coeur de la reconstruction de la paix sociale et de l'unité nationale mises à mal par les affrontements récurrents que le pays a connus.

La compétition soutient la volonté politique du chef de l'Etat de faire converger les jeunes vers un seul et même objectif: consolider la paix, faire prendre aux jeunes une part active dans ce processus, favoriser le brassage de la jeunesse, afin d'abandonner toute velléité de conflit. Le Smib est organisé chaque année sur le thème" Energie au service du sport pour l'unité des nations". Depuis la première édition, le Smib rassemble la jeunesse sportive nationale et internationale à Brazzaville.