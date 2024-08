Gabon: 'L'éducation civique n'est pas seulement un droit, c'est une obligation, afin d'exercer notre pouvoir de manière éclairée et responsable'

Eduquer, sensibiliser les populations gabonaises sont entre autres objectifs que vise le mouvement citoyen ICOD. Dans son discours d'ouverture à la campagne d'éducation civique et citoyenne, le Secrétaire générale dudit mouvement a souligné en bonne intelligence que "l'éducation civique n'est pas seulement un droit, c'est une obligation, afin d'exercer notre pouvoir de manière éclairée et responsable".

C'est avec une grande fierté et une profonde responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture de notre campagne d'éducation civique et citoyenne. En cette période décisive de Transition politique que traverse notre Pays depuis le 30 août 2023 et à la veille d'un référendum qui marquera un tournant dans notre histoire, il est essentiel non seulement de s'informer mais surtout d'avoir la bonne information.

Le Gabon se trouve à une période charnière de son histoire. Les décisions que nous prendrons ensemble, les choix que nous ferons, auront des répercussions sur les générations futures. Il est de notre devoir, en tant que citoyens engagés, de participer activement à ce processus. L'éducation civique n'est pas seulement un droit, c'est une obligation, afin d'exercer notre pouvoir de manière éclairée et responsable.

Aujourd'hui, nous lançons une campagne qui vise à sensibiliser chaque Gabonais sur l'importance de voter, de comprendre les enjeux du référendum et de se mobiliser pour faire entendre sa voix. Nous voulons encourager chacun d'entre vous à poser des questions et à s'impliquer dans les discussions qui façonneront notre avenir commun.

Nous savons que l'éducation, dans toutes ses dimensions : formelle, informelle et non formelle, est la clé pour construire une société démocratique solide. Cela passe par la compréhension de nos droits et responsabilités, mais aussi par la connaissance des mécanismes qui régissent notre démocratie. Chaque citoyen doit être armé des outils nécessaires pour faire des choix informés.

L'urgence pour notre Pays est le retour à l'ordre constitutionnel dans les conditions de paix positive, par l'organisation des élections conformément aux principes démocratiques. Pour cela, il nous faut avoir une Constitution, objet du prochain référendum.

C'est pourquoi, tout en réitérant notre soutien à la Transition, nous disons Oui pour un retour à l'ordre constitutionnel ; oui pour la consolidation de la Paix ; Oui pour un Gabon Prospère et Inclusif, Oui pour la prospérité partagée, Oui pour que chaque voix compte.

Ensemble, construisons un Gabon où chaque citoyen se sent concerné et capable d'agir. Un Gabon où la participation civique et citoyenne est la norme et non l'exception. Soyons les acteurs du changement que nous souhaitons voir.

Je vous remercie de votre engagement. Ensemble, faisons entendre notre voix !

Unis dans la Concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la Patrie,

Je vous remercie.