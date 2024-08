Madagascar: ASIEF-Sommet national - Les fonctionnaires en communion à Antsirabe

Le championnat national de l'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF) a pour thème cette année : « Des fonctionnaires en bonne santé physique et mentale garantissent le développement du pays ».

Depuis le 5 août, la ville d'Antsirabe est le théâtre de compétitions et de fraternité. Plus de 10 000 employés issus de 72 entités, dont des ministères, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Directions Régionales, s'affrontent dans 16 disciplines. L'ouverture officielle de cet événement annuel de sport et de remise en forme des fonctionnaires a eu lieu le samedi 10 août 2024 au Stade Couvert Vatofotsy à Antsirabe. Les Ministres et les représentants du Gouvernement ont honoré de leur présence cette cérémonie.

La journée a été marquée par une grande marche, des discours, ainsi que par des activités telles que le « soradihy » et un match amical entre les membres du Gouvernement et les participants de l'ASIEF. L'équipe du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement a pleinement participé à la compétition sportive, notamment dans les disciplines du basket-ball et de l'athlétisme. Le président de l'ASIEF, John Andrianarison, a souligné l'importance de ce rendez-vous qui vise à favoriser la cohésion et l'unité entre les fonctionnaires.

Il a également rappelé que des sanctions sévères sont prévues pour ceux qui enfreignent les règlements, soulignant que « tout le monde est égal et qu'il n'y a pas de favoritisme ». La phase des éliminatoires a débuté la semaine dernière, tandis que les compétiteurs en cyclisme, en foot en salle et en athlétisme sont entrés en lice depuis ce week-end.