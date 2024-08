Madagascar: Exposition Les Elles des Jeux - Le rapport des femmes aux JO dévoilé à l'IFM

Rideau sur les Jeux olympiques d'été de 2024, officiellement appelés les Jeux de la XXXIIIe olympiade de l'ère moderne, qui ont débuté le 26 juillet à Paris, en France. Ces olympiades se sont clôturées en apothéose et de façon moins controversée que lors de la cérémonie d'ouverture, le dimanche 11 août dernier. Les Tananariviens pourront cependant encore faire une immersion dans l'histoire de ces jeux olympiques, en particulier sur celle concernant les femmes.

L'exposition intitulée Les Elles des Jeux, organisée dans le cadre de ces jeux olympiques, reste en effet encore ouverte à l'IFM Analakely jusqu'au 7 septembre prochain. La participation des femmes à ces Jeux olympiques n'ont pas toujours été un droit acquis. Les femmes et les Jeux olympiques ont longtemps noué des destins contradictoires voire hostiles. Exclues de fait du mouvement olympique à sa renaissance moderne à la fin du XIXe siècle, les sportives ont mis des décennies à acquérir peu à peu la place qui leur revient dans le sport en général et plus particulièrement dans le mouvement olympique.

Cette exposition permet de mesurer le spectaculaire chemin parcouru en plus de 130 ans, de la quasi-exclusion des femmes à la lutte pour la parité mais également de célébrer l'histoire des femmes dans le sport et le mouvement olympique, de sensibiliser le public à l'évolution des droits et de la représentation des femmes, d'honorer les contributions et réussites des femmes athlètes et d'encourager la parité et l'égalité des genres. Le public est ainsi encore invité à venir découvrir cette fascinante évolution et célébrer les femmes qui ont marqué l'histoire des Jeux olympiques.