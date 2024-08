Madagascar: Forum Chine - Afrique - Andry Rajoelina en offensive diplomatique

Andry Rajoelina enclenche la vitesse supérieure dans le domaine de la diplomatie. Après avoir assisté le weekend dernier à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagamé, le président de la République mettra prochainement le cap sur Harare, la capitale du Zimbabwe où il assistera le 17 août prochain au 44ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

« Promouvoir l'innovation en vue de découvrir les nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durables en faveur de l'industrialisation de la SADC ». Tel est le thème choisi pour ce sommet. La science, la technologie et l'innovation vont être mis en avant pendant les débats de haut niveau inscrits au programme de la rencontre. Il est en effet question de promouvoir la modernisation et l'industrialisation des pays membres.

Ce Sommet de Harare sera aussi marqué par le passage du flambeau à la Présidence de la SADC entre le président de l'Angola, président sortant de la SADC, Joao Manuel Lourenço et le président entrant et non moins président du Zimbabwe Dr Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Ce 44ème Sommet sera une occasion pour les présidents et chefs de gouvernement des 16 pays membres de la SADC, pour mettre en place une meilleure stratégie afin de faire face aux défis socioéconomiques mondiaux.

Incontournable

Après Harare, le président Andry Rajoelina se rendra, début septembre à Pékin pour assister au 3è Forum sur la coopération Chine - Afrique (FOCAC 2024). Cette rencontre au sommet sera une occasion pour le Chef de l'Etat de lancer une offensive diplomatique, non seulement auprès des autorités chinoises, mais aussi auprès des autres dirigeants africains. Le FOCAC est considéré comme une plateforme centrale de la diplomatie internationale dont l'objectif est de renforcer les relations entre la Chine et l'Afrique. D'après les indiscrétions, un tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping pourrait figurer dans l'agenda du président Andry Rajoelina durant son séjour en Chine.

« Unir nos forces pour faire avancer la modernisation et bâtir une communauté Chine-Afrique de haut niveau avec un avenir commun ». C'est le thème choisi pour cette année. Madagascar a tout intérêt à rejoindre cette plateforme de dialogues et d'échanges. Et ce, dans la mesure où la Chine occupe une place importante dans la diplomatie mondiale. Une puissance ascendante et incontournable.

Sur le plan économique, l'immense marché intérieur chinois est capable d'absorber une grande quantité des exportations malgaches. Actuellement, plusieurs investisseurs et entreprises chinois sont présents à Madagascar et contribuent pleinement au développement du pays. La coopération entre les deux pays touche plusieurs domaines, entre autres, la construction d'infrastructures, l'énergie, les sports, l'éducation, l'agriculture, la santé... Certainement, le locataire d'Iavoloha va profiter de ce déplacement à Pékin pour faire un lobbying en vue d'accélérer la mise en oeuvre de ses « Trois Andry » du développement.