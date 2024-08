Madagascar: Conservation International - Appui à la recherche de débouchés pour les produits des communautés cibles

Conservation International (CI) met en oeuvre le projet "Paysages durables dans l'Est de Madagascar", sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, et financé par Green Climate Fund, afin de préserver les deux corridors forestiers CAZ et COFAV.

Ce sont les corridors Ankeniheny Zahamena et Ambositra Vondrozo. « Notre objectif est d'améliorer la résilience des petits exploitants agricoles vulnérables face au changement climatique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation. Ces communautés locales cibles bénéficient ainsi des formations en matière de technique d'agriculture de conservation pour une meilleure fertilisation des sols. Aucune utilisation d'intrants chimiques n'est autorisée dans ce cadre.

En outre, des semences améliorées leur ont été distribuées en vue de promouvoir une diversification des cultures. On peut citer, entre autres, les cultures de riz, d'arachides, de maïs, de café, de gingembre et de la vanille ainsi que la production de jeunes plants d'arbres autochtones », a expliqué le Dr Zolalaina Rakotobe, conseillère technique principale du projet « Paysages durables dans l'Est de Madagascar ».

Surpris et satisfaits. « Une amélioration de leurs revenus est ensuite observée. En effet, ces petits exploitants agricoles vulnérables ont pu multiplier des activités génératrices de revenu. Certains ont, par exemple, fait une extension de leurs activités piscicoles tandis que d'autres ont investi dans d'autres filières. Leur niveau de vie s'est également amélioré. On peut dire qu'ils ont contribué à la préservation de ces corridors forestiers car environ 9 millions de tonnes d'équivalent de CO² émis dans l'atmosphère ont été séquestrés contre un objectif de 6 millions de tonnes en l'espace de 6 ans », a-t-elle continué.

Ce n'est pas tout ! CI appuie ses communautés cibles à la recherche de débouchés pour leurs produits en participant pour la première fois à la FIER MADA. « Nous y avons pu écouler une grande partie de nos produits du terroir. Depuis l'intervention de CI chez nous, la famine a diminué car on a pu faire une culture de riz de contre-saison, outre le développement des autres spéculations. En plus, j'ai pu scolariser mes trois enfants qui sont maintenant des bacheliers », a témoigné Mbola, président de la coopérative « Hanitriniala » à Morarano Gara.

Quant à Vololona Raharinina, vice-présidente de la coopérative « Vonona Miara-Dia » à Mananjary, elle a exposé du miel, du café et des sacs en raphia durant la foire. Les jeunes plants d'arbres autochtones y ont également été très prisés. Ils étaient surpris et satisfaits car les clients s'intéressent plutôt aux produits biologiques respectant l'environnement, selon leurs dires.