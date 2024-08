Cote d'Ivoire: Hommage à DJ Arafat, cinq ans après sa mort

En Côte d'Ivoire, souvenez-vous, le 12 août 2019, le roi du coupé décalé s'est éteint à l'âge de 33 ans des suites d'un grave accident de la circulation, plongeant le pays dans l'émoi. Cinq ans après, la mémoire de DJ Arafat plane encore sur ses fans. Ils se sont d'ailleurs recueillis ce matin sur le lieu où DJ Arafat a percuté une voiture alors qu'il était à moto. Un moment de souvenir que nous fait vivre RFI.

Ils se font appeler « la Chine », ces inconditionnels de DJ Arafat. Malgré les années qui passent, leur amour pour le roi du coupé décalé ne s'effrite pas.

Plusieurs dizaines d'entre eux, en majorité des adolescents, se sont retrouvés sur le site de l'accident qui a causé la mort de la star ivoirienne, il y a cinq ans jour pour jour.

« Arafat DJ, c'est notre frère, c'est notre artiste. Il est tout pour nous. C'est lui qui nous faisait danser, c'est lui qui nous mettait de la joie dans nos coeurs. Voilà pourquoi on est là, ce matin. On est sortis nombreux pour venir lui rendre hommage, pour lui montrer que là où il se trouve, nous, on est avec lui dans nos coeurs », dit un adolescent.

Au pied du portrait de DJ Arafat dressé en ce lieu, ces jeunes entonnent en choeur les tubes de l'artiste.

Ange n'a pas voulu se faire conter ce moment de recueillement et de souvenir : « Ça fait cinq ans que je continue d'écouter sa musique. Il a fait la fierté des Ivoiriens et surtout de l'Afrique de l'Ouest. Il a marqué son temps, on ne peut pas l'oublier. Il a apporté même, comme dans le coupé décalé ».

« Commandant Zabra » ou encore « Daîshikan », l'artiste aux multiples sobriquets a fait connaître le coupé décalé au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire.

DJ Arafat a été élevé à titre posthume Officier dans l'Ordre du Mérite culturel ivoirien.

02:31 Le chroniqueur musical Mory Touré nous explique que DJ Arafat, le roi du « coupé-décalé » continue d'enflammer les dancefloor de la capitale ivoirienne, mais pas uniquement...