Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Aout 2024

Rca : Epidémie- Lancement d’une campagne de sensibilisation sur la variole du singe

La République centrafricaine compte au moins 35 cas de la variole du singe, dont neuf détectés à Bangui, la capitale. Aucun décès n'est à déplorer, selon le gouvernement. Néanmoins, dans ce contexte difficile, le pays s’active pour limiter sa propagation et une campagne de sensibilisation porte-à-porte est lancée, cette semaine, par le ministère de la Santé dans tous les arrondissements. L’objectif de cette campagne de sensibilisation est de relayer les informations sur les mesures préventives pour barrer la route à cette maladie qu’est la variole du singe. Le samedi matin, le ciel est gris et les activités se déroulent lentement au quartier Kpétènin, dans le 6ème arrondissement de Bangui. Malgré la pluie qui menace, Grégoire et son équipe sont chargés de sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques d'hygiènes. « Ceux qui écoutent la radio sont au courant de la situation, mais pour ceux qui n'ont pas la radio, il a fallu une sensibilisation porte-à-porte. » .(Source : Rfi)

Togo : Renforcement des liens bilatéraux à Kigali - Faure Gnassingbé assiste à l’investiture de Paul Kagamé

Le Président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, a assisté ce dimanche 11 août 2024 à Kigali à la cérémonie d’investiture de Paul Kagamé, réélu à la présidence du Rwanda le 22 juillet dernier. La cérémonie a rassemblé plusieurs dirigeants africains, soulignant l'importance de cet événement pour le continent. Lors de son discours, le Président Paul Kagamé a réaffirmé son engagement envers le développement socioéconomique du Rwanda et la promotion de l’intégration africaine. Il a exprimé sa détermination à poursuivre ses efforts pour la prospérité de son pays et du continent. Le Président Gnassingbé, qui avait déjà félicité son homologue rwandais par message après l’annonce des résultats, a renouvelé ses chaleureuses félicitations à Paul Kagamé en personne. Il a exprimé ses vœux de succès pour ce nouveau mandat et a souligné l’importance de renforcer les relations de coopération entre le Togo et le Rwanda.Ces échanges marquent un renforcement significatif des relations entre le Togo et le Rwanda, avec un accent particulier sur la promotion d’une Afrique unie, pacifique et prospère. (Source : alome.com)

Sénégal : Coopération - Ousmane Sonko en visite au Mali

Après avoir représenté le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye à l’investiture de Paul Kagamé au Rwanda, le Premier ministre Ousmane Sonko était attendu ce lundi 12 août au Mali, renseigne Walfnet. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts pour rétablir l’unité au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Elle fait suite à la récente nomination de Bassirou Diomaye Faye et de Faure Gnassingbé, Président du Togo, en tant que médiateurs chargés de persuader les pays de l'Afrique de l'Est (Aes) de réintégrer la Cédéao. La visite de Sonko au Mali est également un prolongement des déclarations du Premier ministre lors de la conférence de presse conjointe avec le vice-président de la Gambie à Dakar, où il avait exprimé la volonté de renforcer la cohésion au sein de la Cédéao. L'objectif de cette mission est de soutenir les efforts diplomatiques visant à consolider les relations entre les pays membres de la région. (Source : adakar.com)

Rwanda : Présidence - Paul Kagame investi président pour un quatrième mandat

Ce 11 août, Paul Kagame a prêté serment devant le président de la Cour suprême, s’engageant à « préserver la paix et la souveraineté nationale » et à « consolider l’unité nationale ». Plusieurs dizaines de chefs d’État et d’autres dignitaires africains ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie d’investiture du président rwandais Paul Kagame, organisée ce 11 août dans un stade de 45 000 places bondé de la capitale, Kigali. Paul Kagame, 66 ans, a prêté serment devant le président de la Cour suprême, Faustin Ntezilyayo, s’engageant à « préserver la paix et la souveraineté nationale » et à « consolider l’unité nationale ». Savictoire à la présidentielle du 15 juillet ne faisait aucun doute. Il a remporté le scrutin avec 99,18 % des voix, selon la commission électorale. Les défenseurs des droits humains ont souligné que ce score était une preuve forte du manque de démocratie au Rwanda. (Source : jenueafrique.info)

Niger : Coopération régionale- Le Premier ministre nigérien en visite officielle en Algérie

Le Premier ministre, ministre de l'Economie et des Finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, est arrivé dimanche soir à Alger pour une visite officielle à la tête d’une importante délégation ministérielle, selon un communiqué de son cabinet. Le Premier ministre nigérien a été accueilli à l’Aéroport international Houari-Boumediene par le Premier ministre algérien, M. Nadir Larbaoui, qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf, du ministre de l’Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, et du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le Général-Major Mohamed Salah Benbicha, précise le communiqué.( Source : Anp)

Gabon : Pour exiger des réformes - Les agents en grève d’avertissement de 72 heures décrétée au ministère des Affaires étrangères

Le syndicat des agents des affaires étrangères (Saae) a annoncé le lancement d'une grève d'avertissement à compter de ce lundi 12 août 2024, pour exprimer son mécontentement face aux négociations stagnantes avec l'administration. Cette grève pour réclamer de nouvelles réformes, s'étendra sur trois jours soit 72 heures.André Assou Ello, président du Saae, le mouvement se voit contraint d'adopter cette mesure après des discussions infructueuses : « Nous sommes aux Affaires étrangères en négociation. C'est notre arme. À force de négocier, et de ne rien venir en retour, on est obligé de recourir à la grève pour interpeller les plus hautes autorités. Assou Ello a détaillé les principales revendications des agents, incluant le paiement de 14 trimestres d'arriérés de la prime de servitude diplomatique et la mise en place d'avancements automatiques pour tous les agents. Il a précisé que le mouvement ne cherche pas à résoudre tous les problèmes simultanément, mais souhaite obtenir un signal fort de la part de l'administration pour initier des solutions aux revendications des syndicats. (Source : alibreville.com)

Cote d’Ivoire : Patrimoine immobilier de l'État- Un recensement lancé pour mettre à jour le fichier de 48 000 biens

Le recensement du patrimoine immobilier de l'État en Côte d'Ivoire et à l'étranger 2024-2025 portant sur la mise à jour du fichier des biens immobiliers estimés à 48 000, a été lancé le lundi 12 août 2024 à Abidjan-Plateau, par le ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo. A appris allafrica.com. Le projet se déroule en deux phases. La première phase, d'une durée de douze mois, couvrira les deux Districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, les 12 chefs-lieux de Districts, ainsi que les villes de plus de 200000 habitants, à savoir Divo, Soubré, Duékoué et Bouaflé. La seconde phase, d'une durée d'un an également, se déroulera dans les autres localités du pays et à l'étranger. Ces précisions ont été données par le directeur général de la Société nationale de Gestion du Patrimoine immobilier de l'État (Sonapie), Kaladji Diabaté, dont la structure supervise la mise en œuvre du projet. ( Source : allafrica.com)