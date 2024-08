Afrique: AG d'Africa 50 - Une plateforme pour l'attractivité économique du pays

Le 19 septembre 2024 se tiendra à Madagascar l'Assemblée Générale des Actionnaires d'Africa 50, la plateforme d'investissement créée par des gouvernements africains et la Banque africaine de développement pour combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique.

L'événement qui rassemblera des décideurs, des dirigeants, des actionnaires, des investisseurs et des promoteurs de projet est aussi considéré comme une plateforme pour l'attractivité économique de Madagascar sur le plan continental et même international.

Environnement propice

Plateforme panafricaine spécialisée dans les investissements dans le domaine des infrastructures, l'AG d'Africa 50 attend la présence de nombreux représentants des 31 pays membres. Un rendez-vous d'une importance particulière dans la mesure où son organisation en terre malgache permettra de mettre en avant le potentiel économique de Madagascar et surtout de l'environnement propice aux investissements dont jouit le pays.

« L'Assemblée Générale des actionnaires est un événement crucial pour faire avancer le débat sur les infrastructures en Afrique » indique Africa 50 dans son site. L'événement est ainsi « conçu pour promouvoir l'innovation, l'investissement et les informations exploitables, ainsi que pour réaliser des projets bancables à travers le continent ». Et quand on sait que l'objectif d'Africa 50 est aussi d'optimiser l'impact environnemental, social et économique et de motiver les investisseurs, Madagascar ne peut que tirer grandement profit de cet événement.

Actionnaires souverains

Les investissements seront également à l'honneur durant cette AG d'Africa 50 dont la base d'investisseurs est actuellement composée de 28 pays africains, deux banques centrales africaines et la Banque africaine de développement, auxquels d'autres devraient se joindre. Les actionnaires souverains actuels sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, Djibouti, l'Égypte, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, Maurice, le Niger, le Nigeria, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra Leone, le Soudan, le Togo, la Tunisie et le Zimbabwe. Les banques actionnaires sont la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et la Bank Al-Maghrib.

Le capital engagé est de 878 millions USD. L'intervention d'Africa 50 permet d'accélérer l'exécution de projets privés et de partenariats public-privé essentiels, tout en mobilisant des capitaux importants à l'échelle mondiale. Son impact sur le développement du continent touche positivement la vie de millions d'Africains. Partenaire de choix pour les gouvernements et les investisseurs privés, Africa 50 attire des professionnels talentueux et dévoués qui mettent leur passion au service du développement du continent.

Intervenants

Des conférenciers distingués, parmi lesquels des décideurs politiques, des investisseurs et des experts, discuteront des moyens d'accélérer le développement grâce à des financements efficaces, des réformes politiques, des collaborations transfrontalières et une meilleure conception et plus audacieuse des infrastructures. On peut citer, comme intervenants, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison qui parlera notamment du rôle de Madagascar dans la conduite des investissements dans les infrastructures renouvelables pour le développement durable.

Mais l'un des discours les plus attendus sera aussi celui du président de la BAD Akinwumi Adesina qui partagera son point de vue sur les initiatives panafricaines qui stimulent le développement des infrastructures en Afrique.