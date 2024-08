Madagascar: Journée internationale de la jeunesse - Marche de la paix pour clôturer la célébration

La Journée internationale de la Jeunesse (JIJ) a été marquée par une cérémonie de clôture dynamique au Palais des Sports de Mahamasina, avec une Marche de la Paix, dirigée par les autorités locales.

Célébrée chaque année le 12 août, la JIJ s'est clôturée hier au Palais des Sports de Mahamasina par une marche symbolique. Le Directeur Général de la Jeunesse (DGJ), Tsikitsiky Razanamasy, et le Directeur Général du Sport (DGS), Rosa Rakotozafy, ont dirigé la « Diaben'ny Fandriampahalemana » ou Marche de la Paix autour de Mahamasina pour marquer la clôture d'une semaine riche en activités dédiée à l'avenir des jeunes. Sous le thème « Des clics au progrès : parcours numérique des jeunes pour un développement durable », la célébration a eu lieu du 5 au 12 août et a attiré plus de 5000 jeunes venant des 23 régions de Madagascar.

L'événement a mis l'accent sur l'importance des nouvelles technologies dans le développement durable et a offert une plateforme pour renforcer les engagements envers la jeunesse. « Cette semaine a été une opportunité cruciale pour renforcer les plaidoyers en faveur des jeunes et renouveler les engagements pour leur avenir. Diverses activités telles que le renforcement des compétences, les formations, le coaching pour les jeunes leaders dans les districts pilotes, ont également marqué la célébration », a déclaré Tsikitsiky Razanamasy.

De plus, des masterclasses et des dialogues intergénérationnels ont enrichi les échanges entre les jeunes et les différentes générations. La deuxième édition de Youth Corner a également été un point fort de la célébration, avec la participation de 8 600 jeunes. Cet événement parallèle a permis d'offrir aux jeunes des opportunités supplémentaires pour s'engager dans des discussions constructives et développer leurs compétences. Un grand show de la jeunesse, animé par Revival Messengers, Didà & Tahiana, Henika, Aaron Pretra, Manu Ram, MC Aldo et DJ Denis Jee, a clôturé la célébration au Petit Palais hier soir.