Madagascar: D2 national - Place à la deuxième phase

La deuxième phase de la World Cola Ligue des Champions, ou D2 national, commence le 23 août et se poursuivra jusqu'au 1er septembre. Douze équipes qualifiées seront réparties en deux poules de six, avec les matches se déroulant sur les sites d'Ambatondrazaka et d'Ambositra.

À Ambatondrazaka, les équipes en lice sont Tia Kitra, FC Jaboady (Alaotra Mangoro), AS Fos (Analanjirofo), FC Zoya (Boeny), FC 119 (Bongolava), et FC Théo (Sava). Le site d'Ambositra accueillera Jet Kintana, FC Avenir du Sud (Anosy), AS Comato (Atsimo-Andrefana), FCA (Ihorombe), AS Saint-Anne (Analamanga), et Sphinx Académie (Vakinankaratra). La phase finale, la « Poule des As », se déroulera en deux manches: les matches aller du 11 au 15 septembre à Mahajanga et les matches retour du 25 au 29 septembre à Fianarantsoa. Les deux finalistes auront la chance de monter en PFL pour la prochaine saison.