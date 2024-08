Madagascar: Jeux Olympiques - Cérémonie de Clôture - La passation du drapeau dans une ambiance sans précédent

La cérémonie de clôture des J.O de Paris s'est tenue dimanche soir au Stade de France. La soirée a été marquée par la transmission du drapeau olympique de Paris vers Los Angeles.

Ambiance de fête. La joie se voit sur les visages des athlètes dimanche soir lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Paris 2024 au stade de France. Soixante-dix-sept mille spectateurs ont assisté à la cérémonie au plus grand stade de France, ayant une capacité de quatre-vingt mille places. Six sur les sept athlètes porte-fanions malgaches ont fait partie des huit mille neuf cents présents au défilé. Dix mille cinq cents ont été, au total, engagés à la 33e olympiade.

L'haltérophile Rosina Randafiarison et le nageur Jonathan Raharvel ont été les porte-drapeaux de la Grande île, dimanche. Quatre autres athlètes ont également été de la partie, à savoir la judokate Laura Rasoanaivo-Razafy, le sprinter Rija Gardiner, la nageuse Holy Antsa Rabejaona et la hurdleuse Sidonie Fiadanantsoa.

La cérémonie a duré trois heures, de 21h à minuit. L'entrée des drapeaux des deux cent six pays a ouvert le bal, suivie par la parade des athlètes sous l'acclamation du public. Ils ont entouré l'estrade en forme du monde avec les cinq continents. Le spectacle a commencé vers 22h30, marqué au début par la chorégraphie relatant les origines des Jeux.

%

Passage de flambeau

À 23h, ont débuté les discours de Tony Estanguet, président du comité d'organisation, et de Thomas Bach, président du Comité international olympique. Le drapeau olympique a été baissé à 23h30. S'en est suivie la passation du drapeau olympique entre Anne Hidalgo et Karen Bass, maires respectives de Paris et de Los Angeles, prochaine ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques 2028. Cinq minutes plus tard, la star du cinéma américain Tom Cruise apparaît sur le toit du Stade, puis descend à l'aide d'une corde sur le terrain au milieu des athlètes.

La maire de Los Angeles lui a passé le drapeau, puis il a pris une moto et est sorti du Stade à destination de Los Angeles, dans une vidéo prémontée. La flamme des Jeux, dans une lampe, emmenée par le nageur français triple médaillé d'or Léon Marchand, a été soufflée ensemble sur l'estrade avec six autres athlètes les plus titrés des Jeux, après l'annonce du président du CIO que « les Jeux de Paris sont clos ». Après les J.O d'été, place à partir du 28 août aux Jeux paralympiques.