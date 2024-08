Madagascar: Tradition - Antananarivo accueille le « Taom-baovao Lohataona »

Cette année, la capitale accueillera le « Taom-baovao Lohataona », qui se déroulera du 5 au 11 septembre, à l'Avenue de l'Indépendance Analakely et au Rovan'i Madagasikara. Le « Taom-baovao Lohataona » est le deuxième nouvel an célébré par les défenseurs de la culture traditionnelle.

Tandis que le « Taom-baovao pour la purification » a marqué le mois de mars, cette seconde phase, dédiée à la demande de bénédiction, annonce le retour du printemps, symbole de renouveau et de fertilité. « Nous sommes actuellement en pleine préparation pour cet événement d'envergure. Cinq grandes activités seront à l'honneur, dont le Tsimandrimandry, un grand carnaval à l'Avenue de l'Indépendance, le Vakodrazana, le Nofon-kena mitam-pihavanana, et une grande réunion des Raiamandreny venus de chaque Foko», explique le Tangalamena Zakariasy Patrick, organisateur du « Taom-baovao Lohataona ».

Depuis 2017, cette célébration traditionnelle a retrouvé toute sa vigueur, inscrite dès 1908 dans le bulletin de l'Akademia Malagasy. « Tout le monde sera invité à se joindre à cette fête collective, une opportunité unique de partager et d'exposer les richesses de chaque Foko », ajoute l'organisateur. Après avoir marqué les villes de Fianarantsoa, Toamasina, et Antsiranana lors des précédentes éditions, c'est maintenant Antananarivo qui accueillera, cette année, cette manifestation culturelle, symbolisant la fin de l'hiver et le début d'une nouvelle année.

Le printemps, ou « Lohataona », est une période cruciale pour l'agriculture et la nature, durant laquelle les plantes fleurissent et les animaux entrent en période de reproduction. « Cette tradition est l'une des pierres angulaires de notre identité culturelle. Il est essentiel que l'État et la société malgache dans son ensemble préservent cet héritage face aux autres croyances venues d'ailleurs », conclut le Tangalamena Zakariasy Patrick.