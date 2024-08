Madagascar: Festival Sobahya - Affluence et succès de la 18e édition

Le rideau est tombé sur la 18e édition du festival culturel Sobahya 2024, qui s'est déroulée à Katsepy pendant trois jours. Comme lors des éditions précédentes, l'événement a été marqué cette année par le succès des activités et une affluence importante de touristes.

Sobahya est une tradition culturelle sakalava qui offre une opportunité unique de rencontres et de visites touristiques. L'événement allie animations culturelles telles que la danse, les compétitions sportives, et la présentation de tenues vestimentaires sakalava. Cette année, des invités et participants en provenance du département de Mayotte ont rejoint ce grand événement culturel, qui était sponsorisé par Telma.

« Depuis sa création en 2003, le festival culturel Sobahya s'est imposé comme un phare lumineux dans le paysage culturel de la région, mettant en avant la richesse et la diversité de la culture Sakalava-Antalaotsy. C'est l'occasion de célébrer deux décennies d'engagement passionné en faveur de la préservation et de la promotion de cet héritage culturel unique. Le festival a vu le jour avec une vision audacieuse : revitaliser et mettre en valeur les traditions ancestrales de la communauté Sakalava-Antalaotsy, tout en créant un espace de rencontre et de partage entre les générations et les cultures.

Au fil des années, cette vision est devenue réalité grâce à l'engagement inébranlable des organisateurs, des bénévoles et de la population locale », a souligné l'ancien chef de région Boeny, actuellement directeur général au sein du ministère de l'Intérieur, Jaffar Saïd. L'ancien sénateur Bachir Sojay est le président fondateur de ce festival Sobahya de Katsepy.

Des visites des sites touristiques tels que le musée, le grand phare de Katsepy, les lémuriens et les flamants roses caractéristiques de cette presqu'île étaient organisées durant trois jours depuis vendredi. Des présentations de danse traditionnelle sakalava, ohadraha, ainsi que chigoma et moraingy étaient au programme.